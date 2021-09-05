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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

إطلاق معارض "أهلا مدارس" بالتعاون مع وزارة التموين منتصف الشهر الجاري

المهندس ابراهيم محمود
المهندس ابراهيم محمود العربي

أعلن المهندس ابراهيم محمود العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة التجارية عن بدء الغرف التجارية بكافة المحافظات استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد بمجموعة من التخفيضات من خلال اطلاق معارض اهلا مدارس بكافة المحافظات بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ، علي ان يتم وضع كافة الترتيبات النهائية للمعرض عقب صدور موافقة اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء.

تعاون بين جمعية رجال الأعمال المصريين و«هندسة عين شمس» في مجالات قطاع التشييد والبناء

 

وأوضح العربي أنه من المقرر اطلاق معرض اهلا مدارس  في السادس عشر من الشهر الحالي  علي ان يستمر لمدة شهر كامل وحتي منتصف أكتوبر المقبل  مشيرا الي أن الغرف التجارية بكافة المحافظات قد اتخذت كافة الاستعدادات لتنظيم المعرض ليتم تقديم تخفيضات تتراوح بين ٣٠ الي ٥٠ % على كافة مستلزمات المدارس بما في ذلك الملابس والاحذية والمنتجات الجلدية بالاضافة الي الحاسبات الألية ومسلتلزماتها  وسيتم توفير كافة السلع من المنتج و المورد مباشرة للمستهلك لتقليل حلقات التداول بما سينعكس علي متوسط الأسعار .

وأكد أن هذا العام سيشهد مشاركة أكبر من الشركات عن العام الماضي و الذي كان قد شهد تنظيم 19 معرضا اساسيا في 12 محافظة علي مستوي الجمهورية، بالإضافة إلى 21 معرضا متنقلا كما شارك العام الماضي حوالي 175 شركة في مختلف القطاعات .

وحول استعداد بعض المحافظات ففي القاهرة  قررت الغرفة التجارية وبالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ان يتم تنظيم المعرض الأساسي في قاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بأرض المعارض بمدينة نصر نظرا لوجود محطة لمترو الأنفاق أمام باب القاعة مباشرة لتسهيل وصول المستهلكين  .

وفي محافظة الغربية :

أكد الدكتور صلاح الكموني رئيس الغرفة التجارية بالغربية علي توافق أعضاء الغرفة علي المشاركة بقوة في اطار الدور المجتمعي للغرف التجارية وفي محاولة لتنشيط حركة الأسواق وذلك بالتعاون مع محافظ الغربية و مديرية التموين بالمحافظة لتحديد أماكن المعارض و التي من المتوقع أن تغطي المحافظة جغرافيا علي نطاق واسع .

وفي البحر الاحمر :

 أشاد خالد رضا رئيس الغرفة  بالتعاون مع اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر لتخصيص  اراضي مرفقة لاقامة المعارض بثلاث مدن أساسية بالمحافظة حيث من المقرر أن يقام المعرض هذا العام في مدن  الغردقة و سفاجا و رأس غارب لتغطية أكبر مساحة جغرافية من المحافظة .

و في محافظة الأقصر

 قال صلاح فتحي أنه بالتعاون مع المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر ومديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة سيتم تنظيم المعرض في مدينتي الاقصر و اسنا مشيرا الي ان الغرفة التجارية تقوم  بتوفير دور كامل بمول بمدينة اسنا مجانا للتجار للمساهمة في تقليل تكاليف عرض السلع بما ينعكس علي سعر البيع للمستهلك مشيرا الي ان العام الماضي قد شهد تخفيضات وصلت الي 50% عن أسعار السوق .

وفي محافظة الفيوم :

أكد مجدي جاب الله، رئيس الغرفة  إنه تقرر إقامة معرضين لمستلزمات المدارس ببندر الفيوم  بأسعار أقل من السوق بنسب تتراوح بين 20% و 35 % ، كما سيتم إقامة معرضين للسلع الغذائية أحدهما في بندر الفيوم ، والثاني بمركز ابشواي . 

وأشاد جاب الله  بالدور الذي يلعبه الدكتور أحمد الأنصاري ، محافظ الفيوم في التسيق المستمر مع الغرفة التجارية لتسهيل كافة المبادرات لوصول مختلف السلع لابناء المحافظة باسعار مناسبة .

وحول مشاركة سيدات الأعمال، قالت الدكتورة دينا ياقوت رئيس اللجنة العامة لسيدات الاعمال باتحاد الغرف التجارية ورئيس لجنة سيدات الأعمال بغرفة الإسماعيلية ان اللجنة العامة تتواصل مع لجان سيدات الأعمال بكافة الغرف التجارية بالمحافظات لبحث ودعم مساهمة سيدات الأعمال في مبادرة اهلا مدارس مشيرة الي ان العام الماضي قد شهد في محافظة الإسماعيلية وحدها مساهمة ١٢٠ سيدة أعمال من مختلف القطاعات التجارية والانتاجية .

وأكدت أن اللجنة في تواصل مستمر مع لجان سيدات الأعمال بكافة الغرف بالمحافظة للمساهمة في كافة مبادرة دعم وتمكين المرأة اقتصاديا .

وأوضحت أن عدد لجان سيدات الأعمال بالمحافظة قد وصل الي حوالي خمس لجان بالاضافة الي ممثلي سيدات الأعمال في ست محافظات اخري مشيرة الي ان اللجنة في تواصل مستمر مع رؤساء الغرف للاسراع في تشكيل لجان خاصة بسيدات الأعمال اتساقا مع مبادرة حياة كريمة ومبادرات الدولة لدعم وتمكين المرأة المعيلة وما تشكله قضايا دعم المرأة من أهمية لدعم استقرار المجتمع .

الاتحاد العام للغرف التجارية غرفة القاهرة التجارية محافظة الغربية وزارة التموين جهاز تنمية المشروعات

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