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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصفيات كأس العالم .. قناة مجانية تنقل مباراة مصر والجابون

منتخب مصر
منتخب مصر

يحل منتخب مصر، ضيفا ثقيلا على نظيره منتخب الجابون، اليوم، الأحد، على ملعب فرانسيفيل، ضمن منافسات الجولة الثانية، من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم  2022.

موعد مباراة مصر والجابون والقناة الناقلة:

تقام مباراة مصر ضد الجابون، في تمام التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات.

مصر ضد الجابون:

يسعى منتخب مصر بقيادة مدربه حسام البدري، لتحقيق الفوز على منتخب الجابون في عقر داره، وقطع خطوة جديدة، نجو التأهل إلى كأس العالم.

ومن المقرر أن يشارك محمد صلاح نجم ليفربول،  أساسيا، أمام الجابون، بعد غيابه أمام أنجولا، بسبب قيود كورونا.

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يذكر أن منتخب مصر  تفوق على أنجولا، بهدف دون رد، الأربعاء الماضي، في بداية مشواره في تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في قطر العام القادم، في لقاء احتضنه استاد الدفاع الجوي.

بينما خسر منتخب الجابون أمام ليبيا، بهدف دون رد، في افتتاح مشواره في تصفيات كأس العالم.

وجاءت قائمة منتخب مصر لمواجهة الجابون كالتالي:
محمد الشناوي والهاني سليمان ومحمد أبوجبل وأكرم توفيق وباهر المحمدي وعمر جابر وأيمن اشرف ومحمد عبدالشافي وأحمد ابوالفتوح وأحمد حجازي ومحمود حمدي الونش وعلي جبر وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي وصلاح محسن ومحمد شريف ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه ومحمد صلاح .

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