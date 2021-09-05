أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي لمسئولي تحيا مصر: مش عاوزين الأسر تتكلم في مهر.. والأرصاد تعلن تحسن حالة الطقس الأيام المقبلة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية ، العديد من الأخبار العاجلة والقضايا الهامة التي تهم الكثير من المواطنين، ومنها :

السيسي يوجه بتنفيذ "إسكان مفروش": مش عاوزين الأسر تتكلم فى مهر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال احتفالية أبواب الخير، أنه سوف يشعر بسعادة بالغة إذا كانت المنازل التى تشملها مبادرة سكن كريم، يتم فرشها بنفس المستوى الذى شاهده اليوم خلال جولته التفقدية بأكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى محافظات الجمهورية.

الرئيس السيسي: صندوق تحيا مصر تحت مسؤوليتي المباشرة و"الجنيه مبيطلعش كده"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إن مشروعات بشائر الخير، الأسمرات قامت بتوفير حياة أفضل للمواطنين وتوفير مجتمعي مشترك بمشاركة منظمات المجتمع المدنى.

الأرصاد: تحسن في الطقس الأيام المقبلة.. وسقوط أمطار في هذا الموعد |فيديو

قال الدكتور محمد شاهين ، مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية بهيئة الأرصاد الجوية ، إن هناك تحسن نسبي في درجات الحرارة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية ، موضحا أن الطقس حار رطب على أغلب المحافظات .

موسوعة جينيس: مصر حققت 3 أرقام قياسية في العمل الخيري خلال شهر

قال أحمد مقلد الرئيس التنفيذى لمكتب المنسق لموسوعة جينيس للأرقام القياسية، إنه سعيدا بدعوته لحضور احتفالية أبواب الخير، واصفا اليوم بأنه يوما مميز وايضا يوما عالمى للعمل الخيرى .

أنا المسئول قدام ربنا .. السيسي يشدد على إجراءات كورونا ويوجه رسالة للمصريين

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من المصريين بضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية الكاملة خلال الفترة المقبلة لتجنب مخاطر فيروس كورونا .



رئيس الوزراء : صندوق تحيا مصر تأسس منذ 7 سنوات وحقق إنجازات غير مسبوقة

قال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، إن صندوق تحيا مصر الذى تأسس عام 2014 بهدف تأسيس مبادرات تنموية تعالج قضايا اجتماعية حرجة تؤرق عدد كثير من جموع المصريين.

أسفر عن ضحايا .. شاهد الفيديو المتداول عن حادث انقلاب أتوبيس بطريق شرم الشيخ

عرضت فضائية " العربية " فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحادث انقلاب أتوبيس على طريق شرم الشيخ.

وجاء في الفيديو المتداول أثار لدماء على الطريق، وعدد كبير من الضحايا جراء الحادث.

التضامن توضح مزايا قوافل الخير للفئات الأكثر احتياجا

قال الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية، إن الدولة المصرية تتبنى دائما مجالات العمل الخيرى كشريك أساسي في مجالات التنمية سواء الحكومية أو الخاصة، لافتا إلى أن الأمم المتحدة تضع أولوياتها بشأن مجالات التنمية والتطوع بمنظمات المجتمع المدنى الحكومية.