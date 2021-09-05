مران الزمالك.. أوباما يخضع لتدريبات تأهيلية

خضع يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات تأهيلية على هامش تدريبات الفريق الأبيض مساء اليوم الأحد بملعب النادي.

ولم يشارك أوباما في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض، واكتفى بالفقرة التأهيلية التي خضع لها في مران اليوم.



قام البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتصعيد محمد نديم حارس فريق الزمالك ٢٠٠٠ للمشاركة في تدريبات حراس مرمى الفريق الأبيض مساء اليوم الأحد بملعب النادي.

وشارك في تدريبات حراس الزمالك اليوم كل من: محمد عواد ومحمد صبحي وسيد عطية بخلاف الصاعد محمد نديم.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا لاستئناف مسابقة كأس مصر.

ويغيب عن تدريبات الزمالك كل من: محمد أبو جبل ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح وطارق حامد وأحمد سيد زيزو لانضمامهم للمنتخب الأول.. والمغربي أشرف بن شرقي لتواجده مع منتخب بلاده والتونسيان حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري للتواجد مع منتخب نسور قرطاج.

وكان الفريق قد حصل على راحة لمدة أسبوع بعد الفوز ببطولة الدوري الممتاز وعقب مباراة البنك الأهلي الأخيرة في المسابقة المحلية.

