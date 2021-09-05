مران الزمالك.. أوباما يخضع لتدريبات تأهيلية

خضع يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات تأهيلية على هامش تدريبات الفريق الأبيض مساء اليوم الأحد بملعب النادي.
ولم يشارك أوباما في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض، واكتفى بالفقرة التأهيلية التي خضع لها في مران اليوم.
قام البرازيلي أوليفيرا مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بتصعيد محمد نديم حارس فريق الزمالك ٢٠٠٠ للمشاركة في تدريبات حراس مرمى الفريق الأبيض مساء اليوم الأحد بملعب النادي.
وشارك في تدريبات حراس الزمالك اليوم كل من: محمد عواد ومحمد صبحي وسيد عطية بخلاف الصاعد محمد نديم.
واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا لاستئناف مسابقة كأس مصر.
ويغيب عن تدريبات الزمالك كل من: محمد أبو جبل ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح وطارق حامد وأحمد سيد زيزو لانضمامهم للمنتخب الأول.. والمغربي أشرف بن شرقي لتواجده مع منتخب بلاده والتونسيان حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري للتواجد مع منتخب نسور قرطاج.
وكان الفريق قد حصل على راحة لمدة أسبوع بعد الفوز ببطولة الدوري الممتاز وعقب مباراة البنك الأهلي الأخيرة في المسابقة المحلية.