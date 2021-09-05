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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نيابة الإسكندرية تعاين موقع قتل مدرس على يد عاطل

جريمة قتل
جريمة قتل

عاينت نيابة الرمل أول، شرق الإسكندرية، برئاسة المستشار خالد أنور محمود موقع حادث مقتل  مدرس على يد عاطل بمنطقة شدس بالإسكندرية.

 

 وقد قررت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وسماع أقوال شهود العيان.

 

وقد شهدت منطقة شدس، التابعة لقسم الرمل أول، شرق الإسكندرية، حادثة مؤسفة إثر مقتل مدرس على يد عاطل بالإسكندرية، في مشاجرة داخل أحد المقاهي بالمنطقة.

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كان المتهم قد تطاول على الحضور بالسب والألفاظ النابية، فعنفه المجني عليه، حسن جوهر، وحاول منعه من التطاول، ولكن المتهم تعدى عليه بسلاح أبيض محدثًا إصابات نافذة في المدرس، ما أدى إلى وفاته بعد وصوله إلى المستشفى.

 

وعلى الفور، هرع ضباط مباحث قسم الرمل أول إلى موقع الحادث، وعقب المعاينة والفحص تبين وفاة المدعو حسن جوهر 53 سنة، مدرس، إثر اصابته بطعن بسلاح أبيض "طيرة" في الجانب الأيمن ما أسفر عن خروج الكلى من مكانها بداخل الجسم.

 

وتبين من تحريات ضباط القسم، أن المجني عليه صلى العشاء وتوجه للجلوس على أحد المقاهي، وتفاجأ بدخول عاطل، يتعدى على المترددين على المقهى بالسب والقذف، فحاول المجني عليه، منعه من التطاول وسب الحضور، ولكن المتهم واجهه وضربه، ومزق قميصه، وانصرف.

 

وأفاد شهود العيان، أن المجني عليه تواصل مع أسرته لإرسال ملابس له بعد تمزيق ملابسه، ولكن المتهم عاد مع شقيقه واعتدى عليه بسلاح أبيض مرة أخرى، وفشلت محاولة إسعافه بعد نقله إلى المستشفى وتوفى على الفور.وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وشقيقه، وأقرا بارتكاب الواقعة.

 

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق، حيث قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

الاسكندرية شرق الإسكندرية سلاح ابيض حبس المتهم 4 أيام حادث قتل المستشفى

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