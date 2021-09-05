جميلة عوض تتحدى كريم قاسم فى برنامج هزر فزر مع لولي

تعرض قناة cbc، الجزء الثاني من لقاء جميلة عوض وكريم قاسم في برنامج "هزر فزر مع لولي" الذي تقدمه الفنانة ليلى زاهر، الليلة، في تمام الساعة العاشرة مساء.

ينقسم 6 فنانين خلال الحلقة إلى فريقين يتنافسان عبر مجموعة من الألعاب المختلفة، الفريق الأول يضم الفنانة جميلة عوض وسارة عبد الرحمن ومروان يونس، والفريق الثاني يضم كريم قاسم وأمير المصري وناردين فرج.

يذكر أن برنامج هزر فزر مع لولي عبارة عن منافسة تتضمن جولتين من الألعاب، بين فريقين من الضيوف في كل حلقة، وتقدمه الفنانة ليلى زاهر يومي السبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة العاشرة مساء، عبر قناة cbc.

جميلة عوض

فيلم جميلة عوض

نشر المنتج أحمد السبكى عبر صفحته الشخصية على موقع “إنستجرام”، بوسترات فيلمه الجديد المحكمة.

ونشر أحمد السبكى بوسترين فقط لكل من جميلة عوض وغادة عادل بطلتي الفيلم الذى من المقرر طرحه خلال الفترة القادمة.

كريم قاسم

صعوبات فيلم المحكمة

وكشف المخرج محمد أمين عن الصعوبات التى واجهته أثناء تصوير فيلم “المحكمة”، الذى انتهى من تصويره مؤخرا ويقوم حاليا بمونتاج الفيلم.

وقال محمد أمين: “هناك بعض الصعوبات التى واجهتها فى هذا العمل، ولعل من أبرزها ضرورة أن تكون الأحداث متلاحقة حتى لا يشعر المشاهد بأى ملل، كما أن تصوير العمل فى مكان واحد تدور فيه معظم أحداث الفيلم، أمر يمثل صعوبة على المخرج ولكن كنت حريصا على التنوع وتصوير قاعة المحكمة فى أكثر من زاوية، وساعدني أيضا الاعتماد على الفلاش باك فى ضمن أحداث الفيلم”.

محمد امين

وأضاف محمد أمين: “استعنت بالمؤلف أحمد عبد الله ببعض القضايا الواقعية من أجل كتابة فيلم “المحكمة”، وبالفعل هى قضايا واقعية مأخوذة من الواقع، ولكن هذا لا يمنع تدخل خيال المبدع أو المؤلف”.

فيلم “المحكمة” من إخراج محمد أمين ومن تأليف أحمد عبد الله، وهو بطولة غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد.