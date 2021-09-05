عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جميلة عوض تتحدى كريم قاسم فى برنامج هزر فزر مع لولي

جميلة عوض
جميلة عوض

تعرض قناة cbc، الجزء الثاني من لقاء جميلة عوض وكريم قاسم في برنامج "هزر فزر مع لولي" الذي تقدمه الفنانة ليلى زاهر، الليلة، في تمام الساعة العاشرة مساء.

ينقسم 6 فنانين خلال الحلقة إلى فريقين يتنافسان عبر مجموعة من الألعاب المختلفة، الفريق الأول يضم الفنانة جميلة عوض وسارة عبد الرحمن ومروان يونس، والفريق الثاني يضم كريم قاسم وأمير المصري وناردين فرج.

يذكر أن برنامج هزر فزر مع لولي عبارة عن منافسة تتضمن جولتين من الألعاب، بين فريقين من الضيوف في كل حلقة، وتقدمه الفنانة ليلى زاهر يومي السبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة العاشرة مساء، عبر قناة cbc.

جميلة عوض 

فيلم جميلة عوض 

نشر المنتج أحمد السبكى عبر صفحته الشخصية على موقع “إنستجرام”، بوسترات فيلمه الجديد المحكمة.

ونشر أحمد السبكى بوسترين فقط لكل من جميلة عوض وغادة عادل بطلتي الفيلم الذى من المقرر طرحه خلال الفترة القادمة.

كريم قاسم 

صعوبات فيلم المحكمة 

وكشف المخرج محمد أمين عن الصعوبات التى واجهته أثناء تصوير فيلم “المحكمة”، الذى انتهى من تصويره مؤخرا ويقوم حاليا بمونتاج الفيلم.

وقال محمد أمين: “هناك بعض الصعوبات التى واجهتها فى هذا العمل، ولعل من أبرزها ضرورة أن تكون الأحداث متلاحقة حتى لا يشعر المشاهد بأى ملل، كما أن تصوير العمل فى مكان واحد تدور فيه معظم أحداث الفيلم، أمر يمثل صعوبة على المخرج ولكن كنت حريصا على التنوع وتصوير قاعة المحكمة فى أكثر من زاوية، وساعدني أيضا الاعتماد على الفلاش باك فى ضمن أحداث الفيلم”.

تعرف على موعد ومكان جنازة جدة الفنانة جميلة عوض

هتوحشينا .. جميلة عوض تنعى دلال عبد العزيز بكلمات مؤثرة

محمد امين 

وأضاف محمد أمين: “استعنت بالمؤلف أحمد عبد الله ببعض القضايا الواقعية من أجل كتابة فيلم “المحكمة”، وبالفعل هى قضايا واقعية مأخوذة من الواقع، ولكن هذا لا يمنع تدخل خيال المبدع أو المؤلف”.

فيلم “المحكمة” من إخراج محمد أمين ومن تأليف أحمد عبد الله، وهو بطولة غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد.

جميلة عوض وكريم قاسم جميلة عوض كريم قاسم ليلى زاهر أخبار جميلة عوض

موضوعات متعلقة

قرارات رادعة من نقابة الموسيقيين ضد حسن شاكوش ورضا البحراوي.. تفاصيل

وفاة سارة هاردينج بمرض سرطان الثدى عن عمر 39 عاما

سعيد الأرتيست: حق عازفي الإيقاع عاد بعد إلغاء تصريح حسن شاكوش

بسبب منتج تعدى عليها..غضب أنجلينا جولى من براد بيت ومشاركتها في "مارفل"

قرار عاجل من نقابة الموسيقيين ضد حسن شاكوش ورضا بحراوى.. تفاصيل

بعد مثولهما أمام النقابة.. القصة الكاملة للتحقيق مع حسن شاكوش ورضا البحراوي ..فيديو

بعد انتهاء التحقيق.. حسن شاكوش: أثق فى قرار نقابة المهن الموسيقية

الإنتاج المسترك يغلب على مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية

ترشيحاتنا

فعلا وليس قولا|مصر تزيل الركام من غزة وتدخل مرحلة إعادة الإعمار

إسكان النواب توضح فوائد مبادرة السيسي في توفير مسكن كريم للمقبلين على الزواج

في أول إعلان لحملته الرئاسية.. ترامب يجلد بايدن على فشل إدارته لأزمة أفغانستان | فيديو

مستشار الرئيس لشئون الطاقة يكشف عن مقترحات لخفض سعر تذكرة القطار

15 دقيقة.. منتخب مصر يضغط وصلاح يصنع فرصة لـ أفشة

حدائق العاصمة الجديدة: تسليم 30 ألف وحدة لمحدودى الدخل بعد 4 شهور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حلقته مع عمرو أديب.. مفاجأة سارة لـ شيكابالا نجم نادي الزمالك

سعد شلبي مديرا تنفيذيا للنادي الأهلي رسميا

مصر ( 0 ) ضد الجابون ( 0 ) بث مباشر الآن في تصفيات كأس العالم 2022 ( لحظة بلحظة )

الصفقة الخامسة.. الأهلي يضم مصطفى البدري لمدة 5 مواسم

5 قرارات عاجلة لـ مجلس إدارة الأهلي في اجتماع اليوم.. تعرف عليها

العام الدراسي الجديد .. موعد البدء والامتحانات وإجازة نصف العام.. تفاصيل كاملة

أول لقطات لـ رئيس غينيا عقب اعتقاله بعد الانقلاب.. فيديو

الرئيس السيسي: نمتلك مقومات تحقيق نهضة عربية شاملة إذا حَسُن استغلالها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تنظيف البوتاجاز من الدهون.. 4 طرق مختلفة

الحبس والغرامة.. ما عقوبة سمكري البني آدمين المنتظرة ؟

لإفطار لذيذ.. طريقة عمل الكريب بالجبن بخطوات بسيطة

طريقة اللحمة المشوية على الفحم .. 5 وصفات مختلفة أبرزها بالزبادي

فيديو

شقق مفروشة للمواطنين.. نص كلمة السيسي في احتفالية أبواب الخير

المتحدث العسكري ينشر إنفوجراف لتدريب النجم الساطع 2021

علاقته بجمهور الأهلي والزمالك وتعليقه على العقوبة.. تصريحات شيكابالا مع عمرو أديب

72 % من المصريين أهلاوية.. تصريحات سعد شلبي مدير الأهلي مع أحمد موسى

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ