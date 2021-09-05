اتحاد أمريكا الجنوبية يصدر بيانا رسميا حول أزمة مباراة البرازيل والأرجنتين

أصدر اتحاد أمريكا الجنوبية كرة القدم "كونميبول"، بيانًا رسميًا عن الأزمة التى شهدتها مواجهة المنتخب البرازيلى وضيفه الأرجنتيني.

وكان من المقرر أن تقام المباراة على ملعب "أرينا كورينثيانز" بمدينة ساو باولو، ضمن تصفيات الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وجاء نص البيان كالآتي:

"بقرار من حكم المباراة، توقفت المباراة التي نظمتها الفيفا بين البرازيل والأرجنتين في كأس العالم.

سيرفع الحكم ومراقب المباراة تقريرًا إلى لجنة الانضباط بالفيفا، والتي ستحدد الخطوات الواجب اتباعها، تلتزم إجراءاتنا بدقة باللوائح الحالية.

تصفيات كأس العالم هي مسابقة تابعة لفيفا، وجميع القرارات المتعلقة بتنظيمها وتطويرها هي السلطة الحصرية لتلك المؤسسة".

توقفت مباراة المنتخب البرازيلي وضيفه الأرجنتيني اليوم، ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم “قطر 2022”.

وغادر لاعبو المنتخب الأرجنتيني أرضية ملعب "أرينا كورينثيانز" في مدينة ساوباولو البرازيلية، لأسباب مجهولة.

وحسب صحيفة موندو ديبورتينو أن من نزل إلى أرض الملعب هم مندوبين من الصحة في البرازيل الذي طالب بخروج 4 لاعبين أرجنتينين من الملعب بسبب أمر يتعلق بالصحة والسلامة الخاصة بكورونا.

وقال مراسل شبكة بي ان سبورت في البرازيل، أن 4 لاعبين من المنتخب الأرجنتيني جاءوا مباشرة إلى البرازيل قادمين من إنجلترا، رغم توقيعهم تعهد بأنهم كانوا خارج إنجلترا خلال آخر 15 يوما، قبل أن يكتشفوا تزويرهم، ومن بينهم الثنائي الأساسي في تشكيل التانجو إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا، ولو سيلسو لاعب توتنهام هوتسبير.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 7، ليدخل عدد من المسؤولين إلى أرض الملعب، بعدما دخل أحد الأشخاص واشتبك معه أحد لاعبي منتخب الأرجنتين .

وفي الدقيقة العاشرة خرج لاعبي منتخب الأرجنتين من أرض الملعب في اتجاه غرف خلع الملابس، وتمسكوا بعدم استكمال المباراة إلا بعد التأكيد على تأمين اللقاء في ظل دخول أحد الأشخاص إلى أرص الملعب.