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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعليقا على قتل سيدة.. نهال طايل: ما تهمة الأسرة التي تجوز بنتها

الإعلامية نهال طايل
الإعلامية نهال طايل

تناولت الإعلامية نهال طايل، في برنامج «تفاصيل»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد 2»، قصة وفاة سيدة وطفلها حرقا بالبنزين، بسبب خلافات زوجية.

وقالت نهال طايل،أن العادة فى المجتمعات العربية أن الموافقة على زواج البنات تكون بهدف الاطمئنان عليهم، معقبة :" بنجوزهم لرجالة المفروض انها تحافظ عليهم لكن للأسف دا محصلش مع قصة حرق سيدة على يد زوجها".

وتساءلت نهال طايل قائلة:" أى تهمة الأسرة اللى بتجوز بنتها عشان تكون أسرة وتعيش، هل الأسر كده تصبح مدانه؟".

 سيدة تطالب بالقصاص من زوج ابنتها: عاوزاه يتحرق في ميدان عام زي ما ولع في بنتي


وقالت والدة الضحية، أنها أخر مرة رأت فيها ابنتها المجنى عليها فى عيد الفطر الماضى، معقبة:" الجانى جوزها جه عملنا ليه غدا ياكش يطفحه و خدها ومشى ومن بعدها ما شوفتهاش".

وأوضحت والدة الضحية، أن الجانى كان قاسى للغاية، معقبة:" قعدت 6 ايام مع بنتى شوفت فيها السواد وكانت لسانه قبيح".

وتابعت: انها بنتها كانت طيبة للغاية، لدرجة أنها زوجها كانت يعتدى عليها وعندما يتصل بها لتعود إلى المنزل كانت تعود سريعا"

وطالبت والدة الضحية بالقصاص لابنتها قائلة:" عوزاه يتحرق فى ميدان عام زى ما ولع فى بنتى".

الإعلامية نهال طايل نهال طايل وفاة سيدة المجتمعات العربية

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