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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل سياسي أمريكي : هناك توقع بحدوث حرب أهلية بأفغانستان

أفغانستان
أفغانستان

قال توماس جورجيسيان، المحلل السياسي الأمريكي،  أن أفغانستان في عام 2020/ 2021 هي غير أفغانستان في عام 2001، حيث أن تضاعف العدد السكاني من 20 مليون لحوالي 40 مليون، وهناك حركة هجرة داخلية وخارجية.

وأضاف توماس جورجيسيان، خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لبرنامج “التاسعة” عبر “القناة الأولى المصري”، أن  أفغانستان تسيطر عليها الآن حركة طالبان، وتتعامل معها دول العالم حاليًا بحذر وقلق، والكل يعرف أن طالبان المسيطرة والمهيمنة على زمام الأمور.

 

وتابع توماس جورجيسيان، هناك بالتأكيد توقع أو تخوف من حدوث حرب أهلية كانت من المحتمل أن تقوم بها حركات أخرى من قبل.

 

 الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل بحذر وقلق

وأشار  جورجيسيان إلى أن، الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل بحذر وقلق وفي نفس الوقت أن الولايات المتحدة تتعامل مع طالبان بأنها مزاملة ولكن لا تتعامل معها كقوى معترف بها دوليًا


 

توماس جورجيسيان أفغانستان العدد السكاني هجرة داخلية حركة طالبان

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محلل سياسي أمريكي : هناك توقع بحدوث حرب أهلية بأفغانستان

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