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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خلال حضور رئيس جامعة طنطا لمسرحية «الحكم»: د. محمود زكى: دعم مسرح الجامعة للكشف عن الطاقات الإبداعية للشباب

صدى البلد

 

أكد رئيس جامعة طنطا، دعمه الكامل لمسرح الجامعة بهدف الكشف عن الطاقات الإبداعية للشباب، مشيرًا إلى أن المسرح يعتبر "أبو الفنون" وأكثرها اقترابًا بالوجدان وليس مجرد وسيلة للمتعة والترفيه فقط، بل يعد أداة للتنوير وأحد أهم وسائل استثمار طاقات الشباب لغرس القيم الإيجابية التى تساهم فى النهوض بالمجتمع.

جاء ذلك خلال حضوره للعرض المسرحي "الحكم" لطلاب كلية الحقوق بمشاركة الدكتور محمد حسين القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وذلك ضمن فعاليات الملتقى المسرحي 44 لطلاب جامعة طنطا.

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وأشار رئيس الجامعة إلى استمرار فعاليات الملتقى حتى 8 سبتمبر الجارى، بمشاركة كليات العلوم، والزراعة، والتمريض، والحقوق، والهندسة، والتجارة، والطب البشرى بمسرح الأنشطة الطلابية بكلية الآداب القديمة، والذي تنظمه إدارة النشاط الفني بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، ومجلس اتحاد طلاب الجامعة.

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جامعة طنطا الفن المسرحي مسرحية الحكم الطلاب الطالبات أعضاء هيئة التدريس

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