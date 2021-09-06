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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 6 -9-2021

سعر الدولار فى البنوك
سعر الدولار فى البنوك اليوم الأثنين

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الأثنين 6 سبتمبر 2021 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى البنك المركزى 15.64جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين بنوك (الاهلى الكويتى بيريوس، مصرف ابوظبى الاسلامى، الاستثمار العربى) 15.67جنيه للشراء و 15.75جنيه للبيع.


سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنوك (الامارات دبى الوطنى ، التعمير والإسكان ،المصرى لتنمية الصادرات) نحو 15.66جنيه للشراء و 15.75جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنوك ( بلوم ، العربى الافريقى الدولى، عودة ،المصرى الخليجى، المشرق ، ،التنمية الصناعية،ابوظبى الاول FAB،الأهلى المتحد ،عودة ، المشرق ،كريدى اجريكول، اتش اس بى سى HSBC، ،مصر ايران للتنمية،قطر الوطني QNB، البركة ،الكويت الوطنى NBK ،المصرف المتحد ،التجاري الدولى CIB، قناة السويس)نحو 15.65جنيه للشراء و 15.75 جنيه


سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين فى بنوك (الاسكندرية ،فيصل الإسلامى )نحو 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم فى بنوك (الأهلى ،مصر) نحو 15.63جنيه للشراء و 15.73 جنيه.


وكان البنك المصرى المصرى أعلن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 ، ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.

 واستهدف قرار تحرير سعر الصرف  ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

 

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