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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعرف على أفضل سعر لشراء و بيع الدينار الكويتى اليوم الأثنين

أسعار الدينار الكويتى
أسعار الدينار الكويتى فى البنوك اليوم الأثنين

وينشر موقع "صدى البلد " اسعار صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين 6 سبتمبر 2021 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.


استقر سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى اليوم الأثنين عند 52 جنيه للشراء و 52.47جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى بنك بلوم اليوم الأثنين نحو 52.08 جنيه للشراء و 52.36جنيه للبيع.

و سجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى المصرف العربى الدولى اليوم الأثنين نحو 52.08 جنيه للشراء و 52.34 جنيه للبيع.


وصل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى بنك الاسكندرية اليوم الأثنين نحو 48.50 جنيه للشراء و 52.37 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى بنك المصرى الخليجى اليوم الأثنين نحو 48.51 جنيه للشراء و 51.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك مصر اليوم الأثنين نحو 49.32جنيه للشراء و 52.35جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى بنك التجارى الدولى CIB اليوم الأثنين نحو 49.31 جنيه للشراء و 52.42 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى المصرف المتحدة نحو 47.42 جنيه للشراء و 52.40جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى البنك الاهلى مقابل الجنيه المصرى نحو 49.32 جنيه للشراء و 52.35جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 48.57 جنيه للشراء و 52.48 جنيه للبيع..

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى بنك كريدى اجريكول اليوم الأثنين نحو 47.71جنيه للشراء و 51.27 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك التعمير و الاسكان اليوم الأثنين نحو 48.36 جنيه للشراء و 52.27 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى بنك العربى الافريقى نحو 49.83جنيه للشراء و 54.88 جنيه للبيع.

ويقدم بنك بلوم أفضل سعر لتبيع له الدينار الكويتى وهو 52.08 جنيه. 

ولدى بنك كريدى اجريكول افضل سعر لتشترى منه الدينار الكويتى وهو 51.27 جنيه.

 

الدينار الكويتي جنيه للبيع للشراء بنك الجنيه المصري

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