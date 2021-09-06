تعرف على أفضل سعر لشراء و بيع الدينار الكويتى اليوم الأثنين

وينشر موقع "صدى البلد " اسعار صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين 6 سبتمبر 2021 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.





استقر سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى اليوم الأثنين عند 52 جنيه للشراء و 52.47جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى بنك بلوم اليوم الأثنين نحو 52.08 جنيه للشراء و 52.36جنيه للبيع.



و سجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى المصرف العربى الدولى اليوم الأثنين نحو 52.08 جنيه للشراء و 52.34 جنيه للبيع.





وصل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى بنك الاسكندرية اليوم الأثنين نحو 48.50 جنيه للشراء و 52.37 جنيه للبيع.



سجل سعر الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى بنك المصرى الخليجى اليوم الأثنين نحو 48.51 جنيه للشراء و 51.66 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك مصر اليوم الأثنين نحو 49.32جنيه للشراء و 52.35جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى بنك التجارى الدولى CIB اليوم الأثنين نحو 49.31 جنيه للشراء و 52.42 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى المصرف المتحدة نحو 47.42 جنيه للشراء و 52.40جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الدينار الكويتى البنك الاهلى مقابل الجنيه المصرى نحو 49.32 جنيه للشراء و 52.35جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 48.57 جنيه للشراء و 52.48 جنيه للبيع..



وسجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى بنك كريدى اجريكول اليوم الأثنين نحو 47.71جنيه للشراء و 51.27 جنيه للبيع.



بلغ سعر الدينار الكويتى فى بنك التعمير و الاسكان اليوم الأثنين نحو 48.36 جنيه للشراء و 52.27 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى فى بنك العربى الافريقى نحو 49.83جنيه للشراء و 54.88 جنيه للبيع.



ويقدم بنك بلوم أفضل سعر لتبيع له الدينار الكويتى وهو 52.08 جنيه.



ولدى بنك كريدى اجريكول افضل سعر لتشترى منه الدينار الكويتى وهو 51.27 جنيه.



