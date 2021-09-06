شادي محمد : تعادل المنتخب أمام الجابون أعطى الأمل لبقية منتخبات المجموعة

أكد شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق أن المنتخب الوطني فقد نقطتين ثمينتين بتعادله أمام نظيره الجابون بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022 مساء أمس الأحد .

وأضاف شادي في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق : التشكيل الذي خاض به حسام البدري المباراة منذ البداية كان خاطئاً ، وتم الدفع ببعض العناصر البعيدة عن المشاركات مع أنديتها ، مثل أحمد توفيق و عمر جابر و محمد عبد الشافي ، كما أن التغييرات تأخرت كثيراً .

واختتم شادي : التعادل أمام الجابون أعطى الأمل إلى بقية منتخبات المجموعة السادسة ، حيث أن المنتخب الجابوني سيخوض المباراتين المقبلتين أمام نظيره الأنجولي ، وهي فرصة لكلاهما إذا أراد الانفراد بالصدارة ، بالإضافة إلى صعوبة مباراتي ليبيا المقبلتين بالنسبة للفراعنة .

كشف حساب حسام البدري

سقط منتخب مصر في فخ التعادل امام نظيره الجابون بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب فرانسفيل، ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم.

وتولى حسام البدري مهمة تدريب منتخب مصر في 20 سبتمبر 2019 ولعب حتي الوقت الحالي 8 مباريات حقق الفوز في 4 وتعادل في 4 مواجهات .

وصل راتب حسام البدري الي 800 ألف جنيه ويكون مجموع ما تقاضاه منذ توليه المهمة ما يقارب 19 مليون جنيه بين رواتب ومكافأة التأهل الي نهائيات كأس الأمم الافريقية 2022 .

منذ تولى حسام البدي مسئولية تدريب منتخب مصر وحتي شهر مارس 2021 حصل علي 14 مليون جنيه وبعدها تم زيادة الراتب الي 800 ألف جنيه بدلا من 730 ألف ليكون مجموع ما حصل منذ مارس وحتي الان 4 مليون و800 ألف جنيه



المباريات التي لعبها البدري

مصر 1- 1 كينيا

جزر القمر 0 -0 مصر

مصر 1- 0 توجو

توجو 1 – 3 مصر

كينيا 1 – 1 مصر

مصر 4 – 0 جزر القمر

مصر 1-0 أنجولا

الجابون 1-1 مصر