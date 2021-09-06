أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الاثنين 6-9-2021

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الاثنين 6-9-2021 في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.
وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 6-9-2021 في السوق المحلية:
الدواجن البيضاء : بين 24 و 26 جنيهًا للكيلو في المزرعة
الدواجن البلدى : بين 35- 37 جنيهًا للكيلو
الدواجن الساسو : بين 40-43 جنيهًا للكيلو
الأوراك : بين 29- 31 جنيهًا للكيلو
البانيه : 60 جنيهًا للكيلو
الدواجن الرومي : 50 جنيها للكيلو
الدواجن الأمهات البيضاء : بين 20-21 جنيهًا للكيلو
أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 6-9-2021 فى السوق المحلية:
وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين في السوق المحلية كالتالي :
كتكوت ابيض : من 7.25- 7.5 جنيه
كتكوت ساسو : 5.5- 5.75 جنيه
أسعار البيض اليوم الإثنين 6-9-2021 في السوق المحلية:
وجاءت أسعار البيض الأبيض اليوم حول 39-40 جنيها للطبق، ووصل سعر الأحمر الى حول 40-42 جنيها للطبق أما سعر البيض البلدي بين 49 -52 جنيها للمستهلك.
اسعار البط اليوم الإثنين 6-9-2021 في السوق المحلية:
أسعار البط اليوم تراوحت بين 30- 33 جنيهًا للكيلو.
أسعار البط البلدي بـ 51 جنيها للكيلو.