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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الاثنين 6-9-2021

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الاثنين 6-9-2021  في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 6-9-2021  في السوق المحلية:
 

الدواجن البيضاء : بين 24 و 26 جنيهًا للكيلو في المزرعة 

الدواجن البلدى :  بين 35- 37 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الساسو :  بين 40-43 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 29- 31 جنيهًا للكيلو

البانيه : 60  جنيهًا للكيلو

الدواجن  الرومي : 50 جنيها للكيلو

الدواجن  الأمهات البيضاء : بين 20-21 جنيهًا للكيلو

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أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 6-9-2021  فى السوق المحلية:
 

وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين  في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت  ابيض : من 7.25- 7.5 جنيه
 كتكوت ساسو :  5.5- 5.75 جنيه
 

أسعار البيض اليوم الإثنين 6-9-2021  في السوق المحلية: 

وجاءت أسعار البيض الأبيض اليوم حول 39-40 جنيها للطبق، ووصل سعر الأحمر الى حول 40-42 جنيها للطبق أما سعر البيض البلدي بين 49 -52 جنيها للمستهلك.

 

اسعار البط اليوم الإثنين 6-9-2021  في السوق المحلية: 

أسعار البط اليوم تراوحت بين 30- 33 جنيهًا للكيلو.

أسعار  البط البلدي بـ 51 جنيها للكيلو.

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