50 % تخفيضا لرسوم عبور السفن السياحية من قناة السويس ..مستند

قررت هيئة قناة السويس، منح السفن السياحية المحملة بالركاب فقط و"اليخوت" ذات حمولة كلية لقناة السويس 300 طن فأكثر، تخفيضا 50% في رسوم العبور لمجراها الملاحي.

وكشف مصدر ملاحي بهيئة قناة السويس، تفاصيل القرار، مؤكدا أنه يأتي ​في إطار تشجيع السياحة البحرية بالموانئ المصرية.



نصت المادة الأولي من القرار، علي منح "سفن الركاب" و"السفن السياحية" المحملة بالركاب فقط و"اليخوت" ذات حمولة كلية لقناة السويس 300 طن فأكثر والتي تقوم بزيارة الموانئ المصرية على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر تخفيضاً وقدره 50% من رسوم العبور العادية في كل من رحلتي الذهاب والعودة على ألا تقل مدة توقفها في الموانئ المصرية عن 72 ساعة.



ونوه المنشور الي أنه إذا قلت مدة توقف السفينة السياحية في الموانئ المصرية عن 72 ساعة وبحد أدنى 24 ساعة تحتسب نسبة التخفيض، باجراء عملية حسابية وهي( عدد ساعات التوقف في الموانيء المصرية x نسبة التخفيض الممنوحة( ٥٠٪).

ونوه البند الثاني أنه إذا قلت عدد الساعات التي قضتها السفينة في الموانئ المصرية على البحر الأحمر عن نصف إجمالي عدد الساعات التي قضتها السفينة بالموانئ المصرية وبحد أدنى 12 ساعة يتم احتساب نسبة التخفيض على أساس ضعف عدد الساعات التي قضتها السفينة في الموانئ المصرية على البحر الأحمر.



وتحدد فترة تردد السفينة على الموانئ المصرية والأجنبية بالبحرين الأبيض المتوسط والأحمر التي يحتسب عنها التخفيض كما يلي، في حالة منح التخفيض عن رحلة واحدة: تحدد فترة التردد بـ 30 يوما قبل يوم العبور ومثلها بعد يوم العبور، كما أنه في حالة منح التخفيض عن رحلتين (ذهاب وعودة): تحدد فترة التردد بـ30 يوما قبل يوم العبور (في رحلة الذهاب) و 30 يوما بين الرحلتين و 30 يوما بعد يوم العبور في رحلة العودة، يتم تطبيق التخفيض المذكور على ("سفن الركاب" و"السفن السياحية" المحملة بالركاب فقط) و"اليخوت" ذات حمولة كلية لقناة السويس 300 طن فأكثر.

ونصف المادة الثانية، انه في كل الحالات تحصل رسوم العبور كاملة بدون تخفيض عند العبور على أن يتم احتساب ورد مبلغ التخفيض بعد استكمال جميع المستندات المطلوبة خلال سنة ميلادية تبدأ من اليوم التالي لتاريخ العبور) في حالة منح التخفيض عن رحلة واحدة)، وتبدأ من اليوم التالي لتاريخ العبور في رحلة العودة (في حالة منح التخفيض عن رحلتين (ذهاب وعودة).

وشددت قناة السويس علي أهمية أن ترسل جميع مستندات التخفيض الخاصة بالرحلة محل التخفيض دفعة واحدة)

وتضمنت المستندات المطلوبة لاحتساب ورد مبلغ التخفيض، تقديم شهادة معتمدة من كل ميناء مصري زارته السفينة مبين فيها تاريخ وساعة الوصول للميناء وتاريخ وساعة التراكي على رصيف الميناء وتاريخ وساعة مغادرة رصيف الميناء وتاريخ وساعة مغادرة الميناء وأن السفينة قد اقتصر نشاطها على السياحة فقط دون القيام بأية عمليات شحن أو تفريغ أي بضائع في ذلك الميناء، مطالبة من السادة المشغلين برد مبلغ التخفيض، موضحا بها رقم المنشور، بيانات السفينة، كل الموانئ المصرية التي زارتها السفينة وتواريخ الوصول إليها والمغادرة منها، تواريخ عبور قناة السويس (في حالة رحلة واحدة أو رحلتين ذهاب وعودة) واسم توكيل عبور السفينة لقناة السويس الواجب رد قيمة التخفيض إليه، مطالبة من توكيل السفينة برد مبلغ التخفيض موضحا بها تواريخ العبور (في حالة رحلة واحدة أو رحلتين ذهاب وعودة)، رقم المنشور وبيانات السفينة.



ونوهت قناة السويس أنه في حالة عدم استكمال المستندات في المــدة المحددة أو الإخلال بأي شرط من شروط المنشور المذكورة عاليه، لا يحق للمشغلين أو التوكيل المطالبة بمبلغ التخفيض الممنوح للسفينة وفق هذا المنشور.

وتضمنت المادة الثالثة، إيقاف العمل بالمنشور الملاحي (1/2002) والكتب الدورية الخاصة به.



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