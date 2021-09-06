بـ دعوة من نقيب المحامين.. مجلس النقابة يعقد اجتماعًا غدًا لبحث 5 موضوعات

بناءً على الدعوة التي وجهها نقيب المحامين رجائي عطية، في 17 أغسطس الماضي، يعقد مجلس النقابة اجتماعًا غدًا الثلاثاء بمقر النقابة العامة للمحامين بشارع رمسيس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، للنظر في جدول الأعمال الآتي:

1 ـ النظر في المشكلات المتعلقة بالمبنى الجديد للنقابة والتي كشف عنها تقرير المهندس الاستشاري الذي استعين به للاستلام.

2 ـ التصديق على مدونة السلوك النقابي.

3 ـ الموافقة على رفع معاشات المحامين والمستحقين عنهم سواء ما تعلق بالمعاشات التي تستجد أو المعاشات القديمة التي تجاوزها الزمن وارتفاع الأسعار دون أن ترفع بنسبة معقولة تغطي الاحتياجات الضرورية للمستحقين.

4 ـ النظر في الاستفادة من الإعفاءات الضريبية والجمركية المقررة لنقابة المحامين في قانون المحاماة لاستيراد ما يتم الاتفاق عليه من ميكروباصات لخدمة السادة المحامين في كافة النقابات الفرعية، بالإضافة إلى النقابة العامة.

5 ـ ما يستجد من أعمال.