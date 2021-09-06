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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في الأسبوع العالمي للتغذية.. أطعمة تحتوي على فيتامين د

فيتامين د
فيتامين د

يحتفي العالم في هذا الأسبوع، بالأسبوع العالمي للتغذية، مما يشجع الكثير من الأشخاص على تناول الأطعمة المفيدة التي تلعب دوراً مختلفًا في صحة الجسم.

ويلعب فيتامين د دورًا مهمًا في الجسم، يشترك مع الجهاز الهضمي لمساعدة الأمعاء على امتصاص الكالسيوم ، وهو أمر حيوي لبناء والحفاظ على عظام قوية وصحية. 

فيتامين د فريد من نوعه لأنه لا يوجد في الفواكه والخضروات الطازجة مثل معظم الفيتامينات الأساسية الأخرى. 

بدلاً من ذلك ، يحصل عليها الجسم من خلال التعرض لأشعة الشمس وبعض الأطعمة المحددة. 

يجب على أي شخص يتناول مكملات فيتامين (د) التأكد من أنه يستهلك أيضًا كمية كافية من المغنيسيوم ، حيث يعمل هذا المعدن مع الغدد الدرقية لتنشيط فيتامين د.

أبرز الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د

 

يصيبك بأمراض عديدة.. نقص فيتامين " د " وطرق علاجه

علامات وأعراض على نقص فيتامين د انتبهي لها

 

1- سمك طازج


الأسماك ، وخاصة الأنواع الدهنية ، لا تحتوي فقط على كمية جيدة من فيتامين (د) لكل وجبة ، ولكنها تزود الجسم أيضًا بأحماض أوميغا 3 الدهنية. 

تحتوي الرنجة على معظم فيتامين (د) ، لكن الأنواع الأخرى مثل السلمون وسمك السلور والسردين والماكريل والأسماك الزرقاء غنية أيضًا بهذا الفيتامين الأساسي. 

يمكن للأشخاص الذين لا يأكلون الكثير من الأسماك اختيار مكملات زيت السمك ، التي توفر فيتامين د وأحماض أوميغا 3 الدهنية في شكل يعتبره البعض أكثر قبولا.

2- صفار البيض

الأسماك أو المأكولات البحرية ليست المصدر الوحيد لفيتامين د، البيض الكامل مصدر جيد آخر ، فضلاً عن كونه طعامًا مغذيًا رائعًا.

بينما يوجد معظم البروتين الموجود في البيض في البيض ، توجد الدهون والفيتامينات والمعادن في الغالب في صفار البيض.

يحتوي صفار بيضة واحد نموذجي على 37 وحدة دولية من فيتامين د ، أو 5٪ من القيمة اليومية DV (7مصدر موثوقو 24مصدر موثوق).

تعتمد مستويات فيتامين د في صفار البيض على التعرض لأشعة الشمس ومحتوى فيتامين د

بالإضافة إلى ذلك ، قد يحتوي بيض الدجاج الذي يُعطى علفًا غنيًا بفيتامين د على ما يصل إلى 6000 وحدة دولية من فيتامين د لكل صفار. 

يمكن أن يكون اختيار البيض إما من الدجاج الذي يتم تربيته في الخارج أو تسويقه على أنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين (د) طريقة رائعة لتلبية متطلباتك اليومية.

 

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