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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

علامات وأعراض على نقص فيتامين د انتبهي لها

صدى البلد

علامات وأعراض لنقص فيتامين د يجب عدم إغفالها لما لفيتامين د  تأثيرات قوية على العديد من الأنظمة في جميع أنحاء الجسم

فيما يلي بعض عوامل الخطر الأكثر شيوعًا لنقص فيتامين د  وفقا لموقع هيلث لاين 

1.  الإصابة بالعدوى 


يلعب فيتامين د أدوارًا مهمة في وظيفة المناعة. أحد أكثر أعراض النقص شيوعًا هو زيادة خطر الإصابة بالأمراض أو العدوى.


2. التعب والإرهاق
 

أطعمة تعالج نقص فيتامين د في الجسم

دراسة تؤكد: فيتامين (د) لا يحمي من الإصابة بـ كورونا


قد يكون التعب المفرط والتعب علامة على نقص فيتامين د. قد يساعد تناول المكملات في تحسين مستويات الطاقة.

3. آلام العظام والظهر


قد يكون انخفاض مستويات فيتامين د في الدم سببًا أو عاملًا مساهمًا في آلام العظام وآلام أسفل الظهر.
قد يكون المزاج المكتئب أيضًا علامة على نقص فيتامين د.


يرتبط الاكتئاب بانخفاض مستويات فيتامين (د) ، وقد وجدت بعض الدراسات أن المكملات الغذائية تحسن المزاج.


5. ضعف التئام الجروح


قد تؤدي مستويات فيتامين د غير الكافية إلى ضعف التئام الجروح بعد الجراحة أو الإصابة أو العدوى.

 

6. فقدان العظام



قد يكون تشخيص انخفاض كثافة المعادن في العظام علامة على نقص فيتامين د. الحصول على ما يكفي من هذا الفيتامين مهم للحفاظ على كتلة العظام مع تقدمك في السن.

7. تساقط الشعر

 

قد تؤثر العديد من الأطعمة والعناصر الغذائية الأخرى على صحة شعرك. إذا كنت تعاني من تساقط الشعر ، فقد تكون مهتمًا بأفضل 14 نوعًا من الأطعمة لنمو الشعر .

قد يكون تساقط الشعر علامة على نقص فيتامين د في تساقط الشعر من النمط الأنثوي أو حالة المناعة الذاتية داء الثعلبة.

 

8. آلام في العضلات



هناك علاقة بين الألم المزمن وانخفاض مستويات فيتامين (د) في الدم ، والتي قد تكون بسبب التفاعل بين الخلايا العصبية المستشعرة للألم والفيتامين.

 

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