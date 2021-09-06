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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عمره 3 سنوات.. العثور على طفل تاه في المياه الموحلة ..صور

قصة العثور على طفل
قصة العثور على طفل تاه في المياه الموحلة

عثرت مروحية للشرطة الأسترالية على طفل لم يتعدى الـ 3 أعوام من عمره مفقود منذ 3 أيام من منزل عائلته في نيو ساوث ويلز بأستراليا.

 ووفقًا لصحيفة «الديلي ستار» البريطانية اختفى الطفل أج من منزل عائلته في ريف نيو ساوث ويلز يوم الجمعة، 3 سبتمبر.

رحلة البحث عن الطفل 

وعلى الفور بدأ الأصدقاء والعائلة  بالبحث في الممتلكات الواسعة حتي المنزل، لكن لم يتم العثور على الصبي.

وتظهر اللقطات المذهلة التي التقطتها طائرة هليكوبتر بحث في نيو ساوث ويلز جاي جالسًا في جدول ضحل على بعد 500 متر من منزله.

الطفل في المياه الموحلة 

إنقاذ الطفل 

وبدأ الطفل يشرب المياه الموحلة للبقاء على قيد الحياة حيث يمكن سماع ضابط يقول: «لدي الصبي، وتم لم شمل الطفل مع عائلته في منزلهم في بوتي على بعد حوالي 150 كيلومترًا شمال غرب سيدني». 

وانهارت والدة الطفل، كيلي، على الأرض عندما كشفت خدمات الطوارئ أنها عثرت على الطفل الصغير.

قال والد الصبي، أنتوني ، إن العثور عليه أنقذته من ألم طوال حياته. 

والدة الطفل 

و تم العثور على الطفل في حالة رائعة مع بعض التمزقات فقط في أسفل ساقي ، ولدغات النمل، وطفح الحفاض ، وفقًا للمسعف التابع لفريق العمليات الخاصة جيري بايك.

 وبمجرد أن احتضنته أمه وأبيه ، تحسنت معنوياته ووضعوه في الجزء الخلفي من سيارة الإسعاف لمدة 1.5 ساعة.

وكشفوا أنه كان نائمًا طوال الوقت، وهو أمر لم يكن مفاجئًا، وبمجرد أن استيقظ كل ما أراد فعله هو تناول الطعام. 

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