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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس  البورصة: لدينا 238 شركة مقيدة..و2 تريليون جنيه رأس المال السوقى للسندات

الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد

اكد الدكتور محمد فريد صالح رئيس  البورصة المصرية، إن الشركات المقيدة بسوق المال المصري بلغت 238 شركة موزعة على 212 شركة مقيدة بالسوق الرئيسي و26 شركة مقيدة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبلغ رأس المال السوقي لهذه الشركات 731 مليار جنيه حتى نهاية شهر أغسطس الماضي

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 أما بالنسبة للسندات المقيدة بلغت عددها 183 إصدار موزعة بين 136 إصدار سندات خزانة، 19 إصدار سندات إسكان، و2 سندات شركات و26 سندات توريق بإجمالي رأس مال سوقي 1.967 تريليون جنيه في 31 أغسطس عام 2021.

 

وأضاف رئيس  البورصة المصرية، خلال اجتماع لجنة البنوك والبورصات بـ جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم الاثنين، أن البورصة المصرية تدير 4 أسواق وهي سوق الأسهم، سوق السندات، سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسوق خارج المقصورة، وتضم البورصة صندوق وحيد للمؤشر، و3 صكوك تمويل مقيدة، و3 صناديق استثمار مغلقة وصندوق استثمار عقاري و128 شركة سمسرة.

 

وأشار رئيس  البورصة المصرية، إلى جهود استحداث عدد من آليات التداول الجديدة وهي إطلاق آلية الاقتراض بغرض البيع، إطلاق نشاط صانع السوق للأسهم بالبورصة المصرية، استحداث آلية مزاد سعر الإقفال اليومي وتعديل طريقة حساب سعر الإقفال اللحظي، تحريك الحدود السعرية لتداول الأوراق المالية لتصبح 20% لتداول الأسهم المقيدة في السوق الرئيسي و10% لتداول الأسهم بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، والسماح لشركات السمسرة بتلقي أوامر العملاء من خلال البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول.

البورصة المالية جمعية رجال الأعمال السندات الاقتراض صناديق استثمار

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