تأجيل محاكمة المدرس المتهم بالتحرش بطالبات في القليوبية لـ 3 أكتوبر

قضت محكمة جنايات بنها في القليوبية الدائرة الأولى، بتأجيل محاكمة المدرس المتهم بالتحرش وهتك عرض عدد من الطالبات بأحد المدارس الخاصة في بنها لجلسة 3 أكتوبر المقبل.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد خلف وعضوية المستشارين خالد حلمي الشباسي وشريف محمد السباعي وأمانة سر نصر الغنيمي الشافعي.

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وشهد محيط محكمة بنها في القليوبية، تجمع العشرات من أولياء الأمور والمدرسين بمدرسة مصطفى كامل التجريبية المتميزة للغات اليوم، خلال أولى جلسات محاكمة المدرس الذي اتهمته طالبات منذ عدة سنوات بالتحرش بهن، ورفع أولياء الأمور والطلاب والمدرسين لافتات حملت عبارات مستر محمد مظلوم.



وكان قاضى المعارضات بمحكمة بنها الجزئية أمر، فى وقت سابق، بتجديد حبس المدرس المتهم بالتحرش بطالبات إحدى المدارس التجريبية ببنها 15 يومًا فى البلاغات المقدمة ضده من الشاكيات، واللائى أكدن تحرشه بهن على فترات متباعدة، فيما أنكر المتهم كل الاتهامات، مؤكدًا أن سبب البلاغات ضده خلافات شخصية.



وكانت نيابة بنها برئاسة خالد الديب رئيس النيابة بإشراف المستشار عماد مهنا رئيس النيابة الكلية بشمال بنها، أمرت فى وقت سابق بحبس المدرس المتهم بالتحرش بطالبات مدرسة تجريبية ببنها 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحين ورود تحريات المباحث.



وكشفت التحقيقات بسؤال عدد من الفتيات الشاكيات اللائى اتهمن المدرس بالتحرش وتتراوح أعمارهن ما بين 14 عاما حتى 21 عاما، أنهن اتهمن المدرس بالتحرش بهن فى فترات أعوام سابقة خلال تلقيهم الدروس.



فيما أنكر المدرس المتهم بالتحرش فى بنها كل الاتهامات، مؤكدًا أمام جهات التحقيقات، أن سبب الاتهام بعض المشكلات والخلافات بينه وبين إحدى الشاكيات والتى طردها من مجموعة درس خصوصى منذ عام ونصف العام، ما تسبب في التربص به واتهامه بالتحرش.



من ناحية أخرى عثر أهالى مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، على جثة شاب مجهول الهوية غارقا بترعة الإسماعلية دائرة مركز شرطة الخانكة وجرى انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى ونقلها للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار احمد البوشى رئيس النيابة.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد شريف الدخاخنى مأمور مركز شرطة الخانكة، بعثور الأهالى على جثة شاب مجهول الهوية غارقاً بمياه ترعة الإسماعيلية دائرة المركز.



وعلى الفور انتقلت على الفور قوات الأمن لمكان الواقعة وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



كما أمرت نيابة شبرا الخيمة فى القليوبية بحبس المتهم بالتعدى على خاله بسبب إيصال الكهرباء 4 أيام على ذمة التحقيق، فيما أمرت بالتحفظ على الأداة المستخدمة في الجريمة، والاستعلام عن حالة المصاب وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.



تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بورود بلاغ من مستشفى الساحل بوصول مبيض محارة مصاب بجرح نافذ بالجانب الأيسر وكدمات وسحجات بالوجه والرأس إثر ادعاء مشاجرة.



وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبسؤال المصاب "ك. ر. ر"، 40 سنة، مبيض محارة، اتهم نجل شقيقته "م. ص. م" 35 سنة سائق توك توك بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بسلاح أبيض "سكين" إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب الخلاف على دفع قيمة إيصال عداد كهرباء مشترك بالمنزل مقر سكنهما.



وتمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وجرى التحفظ عليه وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.