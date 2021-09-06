عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع أداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية-
البورصة المصرية- صورة أرشيفية

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقي 10 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 718.669 مليار جنيه.


تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 11064 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.61% ليصل إلى مستوى 2363 نقطة.

txt

رئيس البورصة: ارتفاع متوسط التداول اليومى لـ1.3 مليار جنيه "يناير- يوليو 2021"

txt

رئيس البورصة: لقاء مع المالية لمناقشة ملف عودة ضريبة الأرباح الرأسمالية

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 13377 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 4318 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.13% ليصل إلى مستوى 2774 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 4.09% ليصل إلى مستوى 3755 نقطة.

مؤشرات البورصة البورصة المصرية مبيعات المستثمرين الأسهم القيادية رأس المال السوقي مؤشر الشركات المتوسطة

موضوعات متعلقة

الزراعة في 7 سنوات ..نهضة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي.. وتنفيذ 320 مشروعا زراعيا بتكلفة أكثر من 40 مليار جنيه

شعراوي يلتقى نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لبحث الملفات التي تهم المواطنين بالمحافظات.. ويؤكد: برنامج تطوير الريف المصرى مشروع القرن للدولة المصرية باستثمارات 700 مليار جنيه

دراسات الأسبوع.. هكذا تؤثر أمراض الكلى على القلب.. وضرورة الحصول على لقاح فيروس كورونا لهذا السبب .. واحذر النظام النباتي للأطفال

وزارة الهجرة.. 6 سنوات في مسابقة مع الزمن لتحقيق الإنجازات

ترشيحاتنا

إيران وغزة.. وزير الخارجية الإسرائيلي يكشف تفاصيل لقائه مع نظيره الأمريكي

ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ40.672 مليار دولار في أغسطس الماضي

مقارنة بالعام الماضي| وزير التعليم العالي يكشف تفاصيل تنسيق المرحلة الثانية 2021

إيران تكشف عن سياستها الخارجية في ظل الحكومة الجديدة

مصرع موظف وإنقاذ 3 أخرين في حريق داخل شركة في العجوزة

كواليس أكبر صفقة تبادلية فى مصر بين الزمالك وبيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر الحدود الدنيا لكليات الشعبة العلمية بتنسيق المرحلة الثانية 2021

3 أخطاء كارثية ارتكبها حسام البدري أمام الجابون أشعلت نار الغضب ضده.. تحليل

ميدو يكشف الأنسب لقيادة منتخب مصر حال إقالة البدري

تنسيق المرحلة الثانية 2021 .. الطب البيطري 85.6%.. والتمريض 62.43%

لتجاوز اللاعب.. البدري يدرس عقوبة قوية ضد مصطفى محمد

تنسيق الجامعات 2021.. تعرف على موعد المرحلة الثالثة لعام 2021

تنسيق الكليات 2021 .. رابط نتيجة المرحلة الثانية 2021

البدري يتجاهل دعوات إقالته من تدريب منتخب مصر ويبدأ التحضير لمواجهتي ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تنظيف البوتاجاز من الدهون.. 4 طرق مختلفة

الحبس والغرامة.. ما عقوبة سمكري البني آدمين المنتظرة ؟

لإفطار لذيذ.. طريقة عمل الكريب بالجبن بخطوات بسيطة

طريقة اللحمة المشوية على الفحم .. 5 وصفات مختلفة أبرزها بالزبادي

فيديو

عمليات وجراحة.. تطورات حالة ياسمين عبد العزيز وإيمان الحصري الصحية

البدء والامتحانات وإجازة نصف العام .. تفاصيل العام الدراسي الجديد

ارجعي.. ناقد سعودي يطالب فنانة بالعودة للفن ونزع الحجاب

مثل الحريق.. عاصفة شمسية تتسبب في "نهاية الإنترنت"

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ