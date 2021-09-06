القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد ملحقين عسكريين معتمدين بسفاراتهم لـ العاصمة الإدارية

نظمت القوات المسلحة زيارة لعدد من الملحقين العسكريين العرب والأجانب المعتمدين لدى سفاراتهم بجمهورية مصر العربية للعاصمة الإدارية الجديدة وذلك فى إطار المشاهدة الميدانية للمشروعات التنموية العملاقة التى تشرف على تنفيذها القوات المسلحة بالتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة ويتم تنفيذها بالسواعد المصرية.

وإستمع الوفد إلى شرح مفصل تضمن مراحل العمل والإنشاءات التى تم تنفيذها وروعى فى تصميمها إتباع أعلى معايير الجودة العالمية فى مجال إنشاء المدن والعواصم الذكية، التى تعتمد على إستخدام التكنولوجيا فى شتى المجالات بما يعزز من قدرة الدولة فى إدارة مؤسساتها بكفاءة عالية من خلال التحول الرقمى لكافة مؤسسات الدولة المصرية بالشكل الذى يخدم رؤية مصر المستقبلية 2030 ويسهم فى إحداث نقلة حضارية للمواطن المصرى وتوفير الحياة الكريمة له.

فضلاً عن إسهام العاصمة الإدارية فى زيادة فرص الإستثمار مما يؤدى إلى نمو الإقتصاد المصرى بصورة متميزة .

ووجه الملحقون العسكريون خلال جولتهم التفقدية للعاصمة الإدارية الجديدة الشكر والتقدير للقوات المسلحة لما تبذله من جهود للانتهاء من المشروع فى أوقات قياسية وبمعايير الجودة العالمية.