عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم التمويل العقاري لشراء شقة وسيارة .. الإفتاء تجيب

التمويل العقاري
التمويل العقاري

حكم التمويل العقاري لشراء شقة وسيارة .. ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خلال البث المباشر، سؤالاً يقول صاحبه: ما حكم التمويل العقاري لشراء شقة وسيارة وغيره من الأمور؟

حكم التمويل العقاري لشراء شقة وسيارة

وقال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الأمر من حيث ما ذكره السائل تمويلاً وهذا جائز، لأن التمويل يكون في سلعة أو منفعة، أو شقة أو سيارة أو شالية أو قد يكون لعمل خدمي كالحج بالتقسيط وهو أمر جائز لأنه تمويل.

https://www.facebook.com/EgyptDarAlIfta/videos/842034806501181/

هل التمويل العقاري قرض

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، في إجابته على حكم التمويل العقاري، إن التمويل العقارى جائز شرعًا، ولا بأس فى تلك المعاملة، مشيرًا إلى أنه لا يسمى قرضا؛ لأن العين تكون ضامنة للشخص فى هذا النوع من المعاملات.

وأوضح الدكتور على جمعة، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» أن التمويل العقارى هو نوع من أنواع الاستثمار الجائز شرعًا فى الإسلام.

وأضاف على جمعة،: "هناك من يلتبس عليه الأمر فيأخذ قرضًا من البنك بـ100 ألف ثم يسدده 120 ألفا فهذه الحالة تكون ربا، ولكن جاءت فكرة التمويل العقارى وهى أن البنك يقوم بشراء مواد إنتاج بـ 100 ألف ويبيعها للعميل ويأخذ منه 120 ألفا فهذه الحالة تُعد من باب البيع المؤجل؛ لأن السلعة هنا توسطت الثمنين، وهما ثمن الحال وثمن المؤجل، فإذا أخذ العميل تمويلا عقاريا؛ فستكون هذه المعاملة أشبه بالبيع المؤجل وليس بالقرض".

 

ما حكم شراء شقة عن طريق التمويل العقاري؟ .. الإفتاء تجيب

التمويل العقارى | 6 حالات تحرمك من الحصول على شقة بمشروع سكن لكل المصريين

 

حكم شراء منزل قيد الإنشاء 

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية الساب عضو هيئة كبار العلماء، في إجابة على سؤال يقول صاحبه: «ما حكم شراء منزل قيد الإنشاء من شركة عقارات، مع اشتراطها في العقد طرفا ثالثا، وهو شركة لتمويل البناء؟، إنه لا مانع شرعًا من إمضاء هذا العقد الذى يشترك فيه 3 أطراف.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء أن هذا الشرط لا يقدح فى صحة العقد نهائيًا؛ فأطراف العقد مشروعة وهم الصانع لهذا الإنشاء والمشترى والممول.

حكم التمويل العقاري الإفتاء قرض حكم شراء منزل قيد الإنشاء كبار العلماء

ترشيحاتنا

على طريقة فيلم وداعا شاوشانك .. هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي

الأزهر: ضوابط جديدة وبرامج طلابية لجذب أعداد إضافية من الوافدين

توني بلير يحذر دول الغرب من خطر الإرهاب البيولوجي

وزير التعليم: طلاب الدور الثاني للثانوية العامة أماكنهم محفوظة في تنسيق الجامعات

E-Legend تطرح نسختها الكهربائية من سيارة السباق EL1

صفعة لإسرائيل.. تفاصيل مستحيلة في قصة هروب 6 فلسطنيين من سجن جلبوع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير: فينجادا مديرا فنيا للمنتخب الأول خلفا لـ البدري

عاجل.. إقالة حسام البدري وجهازه الفني من منتخب مصر

تنسيق المرحلة الثانية 2021 .. الطب البيطري 85.6%.. والتمريض 62.43%

ميدو يكشف الأنسب لقيادة منتخب مصر حال إقالة البدري

لتجاوز اللاعب.. البدري يدرس عقوبة قوية ضد مصطفى محمد

تنسيق الكليات 2021 .. رابط نتيجة المرحلة الثانية 2021

3 أخطاء ارتكبها حسام البدري أمام الجابون أشعلت نار الغضب ضده.. تحليل

وزير التنمية المحلية يصدر حركة تنقلات تضم 16 قيادة محلية.. تقاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تنظيف البوتاجاز من الدهون.. 4 طرق مختلفة

الحبس والغرامة.. ما عقوبة سمكري البني آدمين المنتظرة ؟

لإفطار لذيذ.. طريقة عمل الكريب بالجبن بخطوات بسيطة

طريقة اللحمة المشوية على الفحم .. 5 وصفات مختلفة أبرزها بالزبادي

فيديو

عمليات وجراحة.. تطورات حالة ياسمين عبد العزيز وإيمان الحصري الصحية

البدء والامتحانات وإجازة نصف العام .. تفاصيل العام الدراسي الجديد

ارجعي.. ناقد سعودي يطالب فنانة بالعودة للفن ونزع الحجاب

مثل الحريق.. عاصفة شمسية تتسبب في "نهاية الإنترنت"

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ