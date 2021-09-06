لمناقشة أهم المشكلات.. رئيس جامعة طنطا يستقبل وفدا من وزارة التخطيط

استقبل الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم الإثنين، وفداً من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية،، فى إطار المتابعة الميدانية لجامعة طنطا، والوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات والمستشفيات الجديدة المدرجة بخطة الجامعة لعام 2021 /2022.

وخلال الزيارة، التقى وفد وزارة التخطيط الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع، وخلال اللقاء تم مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بخطة جامعة طنطا للعام المالي 2021 /2022، والتعرف على أهم المشكلات التي تواجه الجامعة في تنفيذ المشروعات، وبحث المقترحات المختلفة لحلها.

كما تم الاطلاع على الاحتياجات العاجلة والملحة للجامعة بخطة 2022/2021، وكذلك احتياجات الجامعة فى الفترات القادمة فيما يتعلق بمقترح خطة الجامعة للعام المالي القادم.

من جانبه قام وفد وزارة التخطيط يرافقه الدكتور محمد حسين القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور حسنى دوير ، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة ، وسحر عبد الرحيم مدير التخطيط بجامعة طنطا بزيارة لمدرجات كلية التربية، ومبنى الخدمات الطلابية بالجامعة، ومستشفى الجراحات الجديدة، ومستشفى الكلى، ومبنى الطوارئ، ومبنى كلية الآداب، ومبنى تعلية مبنى مدنى وإعدادى بكلية الهندسة، وشبكة المرافق بالمجمع الطبي، ومتابعة الإنشاءات بعدد (3) عمارات بالمدينة الجامعية بمجمع الكليات بسبرباي بطنطا.

ترأس وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اسماعيل يوسف رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية، وبدر عثمان، مدير عام الإدارة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بقطاع التنمية البشرية والاجتماعية بالوزارة، ومعتز فتحى باحث اقتصادى بقطاع التعليم بالوزارة .