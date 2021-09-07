فيديوجراف.. أبرزهم شادية وتحية كاريوكا.. نجوم ساهموا في أعمال الخير

إن عمل الخير لا يتوقف عند أشخاص بعينهم، ولا يرتبط بكون الشخص قادرا ماديا أم لا، فكثير من الأشخاص يقدمون يد المساعدة على قدر استطاعتهم سواء المادية أو المعنوية أو الخدمية.

ولا يشترط عمل الخير شكلا معينا ولا شخصا معينا لتقديمه، حيث نجد كثيرا من أهل الفن رغم انشغالهم معظم الوقت بأعمالهم، إلا أنهم لا يتغافلون عن عمل الخير، وكان أبرز هؤلاء النجوم شادية وتحية كاريوكا اللتان كانتا تسارعان إلى تقديم أعمال الخير بغض النظر عن ظروفهما وحالتهما المادية.

نجوم الفن وأعمال الخير

حرص عدد من نجوم الزمن الجميل على تقديم أعمال خيرية للمحتاجين، بل إن بعضهم تبرع بمبالغ ضخمة لإنشاء مبانٍ تقدم خدمات إلى غير القادرين، أو كفالة الأطفال الأيتام.

اليوم العالمي للعمل الخيري

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الخيرى: “كل شيء يتغير في بلادنا إلا الخير، ينمو ويزدهر ويتكاثر، كشجرةٍ تضرب جذورها الأرض.. وتزدهر فروعها في السماء.. فنستظل بظلها في الشدة والرخاء.. يد تحارب الفقر وأخرى تمنع مسبباته”.

وأضافت نيفين القباج، فى منشور لها على صفحتها الخاصة على "فيسبوك": “للمجتمع المدني في مصر روافد تجري وجسور تمتد.. خيرٌ لم ينقطع ولن ينقطع بفضل الله وكرمه على هذه البلاد.. يزداد وينتشر في كل ربوع مصر”.

وتابعت: “الخير كان ولا يزال وسيكون.. أيادي الخير تعمر البيوت وتبني المدارس.. تعلّم وتُعالج.. تمد شرايين الحياة في أفقر البقاع.. الخير يمضي بحب الوطن عاشقا لترابه واصلا مع ناسه الطيبين، ويحيا الوطن المتضامن مع حب الخير.. يحمي ويرعى ويُنمّي.. نصبو نحو غد أفضل ونحو وجهة واحدة: حماية رعاية تنمية.. نحلم بمصر بلا عوز ونجاهد نحو غد أفضل”.

واستطردت: “ونحتفل اليوم باليوم العالمي للعمل الخيري وقد صار العمل الخيري المصري نموذجا يحتذى به في كل العالم، تحوّل المجتمع المدني المصري من مساعدٍ للأفراد والأسر إلى مؤسسات تخطط وتبني وتعلم وتدير، تتضامن وتتعاون مع أجهزة الدولة والقطاع الخاص، ننكر ذاتنا ونذوب في حب الله والوطن.. نؤمن أن إعمار البلاد وصون العباد عباده، فلنرفع شعار العمل الخيري من أجل التنمية الإنسانية”.

وأوضحت: "فى احتفالية كبيرة بهذا اليوم، شهدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ نظم صندوق تحيا مصر "أبواب الخير"، لتضم أكبر قافلة مساعداتٍ إنسانية لتصل محتوياتُهَا إلى نحوِ 5 ملايين مواطن مستحق، بتكلفةٍ قدرت بنحوِ 650 مليون جنيهٍ مصري، بالتعاونِ بين صندوقِ تحيا مصر، ووزارتي التضامنِ الاجتماعي والصحة والسكان، بالإضافةِ إلى 18مؤسسةً من مؤسساتِ المجتمعِ المدنيِّ".

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول نجوم الفن وأعمال الخير من خلال الفيديوجراف التالي.