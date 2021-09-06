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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

استعدادا للعام الجديد..

آداب القاهرة تعلن بدء تطعيم الطلاب ضد فيروس كورونا

كلية الاداب جامعة
كلية الاداب جامعة القاهرة

أعلن الدكتور شريف شاهين، عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، بدء تطعيم طلاب الكلية  ضد فيروس كورونا استعدادا للعام الجامعى ٢٠٢١-٢٠٢٢ .


وقال “شاهين”، خلال تصريح لـ"صدى البلد"، إن الكلية قامت بتقسيم الطلاب على أيام لتقليل  الازدحام والحفاظ على صحتهم على النحو التالي.

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جامعة القاهرة تحدد 17 نقطة لتطعيم الطلاب بلقاح سينوفاك قبل بدء الدراسة

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بـ15 منفذًا داخل الحرم وخارجه.. بدء تطعيم طلاب جامعة القاهرة استعدادًا للعام الجامعي الجديد


الفرقة الثانية انتظام بدء من يوم الثلاثاء الموافق 7/9/2021 والثلاثاء من كل اسبوع.

الفرقة الثانية انتساب بدء من يوم الأربعاء الموافق 8/9/2021 والأربعاء من كل اسبوع

الفرقة الثالثة انتظام بدء من يوم الخميس الموافق 9/9/2021 والخميس من كل اسبوع

الفرقة الثالثة انتساب بدء من يوم السبت الموافق 11/9/2021 والسبت من كل اسبوع

الفرقة الرابعة انتظام بدء من يوم الأحد الموافق 12/9/2021 والأحد من كل اسبوع

الفرقة الرابعة انتساب بدء من يوم الأثنين لموافق 13/9/2021 والأثنين من كل اسبوع.

واضاف الدكتور شاهين ، على الطلاب تسجيل بيانتهم على رابط وزارة الصحة

https://www.egcovac.mohp.gov.eg/#/home

 

ومن لم يتمكن من التسجيل يمكنه التسجيل بالكلية امام العيادة.

 

وحددت جامعة القاهرة 17 نقطة داخل وخارج الحرم الجامعي لتطعيم الطلاب والعاملين وأعضاءهيئة التدريس بالجامعة، في كليات: الحقوق، والتجارة، والآداب، وسياسة واقتصاد، ودار العلوم،والآثار، والعلوم، والتخطيط الإقليمي والعمراني، ورياض الأطفال، والعلاج الطبيعي، والحاسباتوالذكاء الاصطناعي، والهندسة، والزراعة، والطب البيطري، والطب البشرى، والصيدلة، وطبالأسنان، وذلك يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.


 وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن منذ أيام بدء حملة موسعة لتطعيمطلبة وطالبات جامعة القاهرة بلقاح "سينوفاك" بالمجان في إطار توجهات الدولة لحمايةالمواطنين من مخاطر وباء فيروس كورونا المستجد وحرصًا على صحة الطلاب واستعدادًا لبدءالعام الدراسي الجديد وضمان استمرار العملية التعليمية بصورة آمنة، مشيرًا إلى أن حملةالتطعيم تتم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة.

 

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن طلاب جامعة القاهرة ممن لم يتلقوا اللقاح حتى الآن عليهمالتسجيل بموقع وزارة الصحة المخصص لتلقي اللقاح egcovac.mohp.gov.eg واختيار محافظةالقاهرة كمقر للتطعيم، ثم الاحتفاظ بالرسالة المكونة من 20 رقم، والتوجه بعدها إلى عيادات الكليات المذكورة، مشيرًا إلى أنه في حالة تعذر الطلاب التسجيل على الموقع لأي سبب يتم التوجه مباشرة إلى أي من العيادات الخمسة مع أصل وصورة بطاقة الرقم القومي و الكارنيه الجامعي وسيتم التسجيل له وتطعيمه.

 

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة الدكتور شريف شاهين كلية اداب القاهرة تطعيم الطلاب

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