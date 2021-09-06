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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات تموينية

ضبط كميات كبيرة من اللحوم منتهية الصلاحية بمركز كفر الدوار

حملات تموينية في
حملات تموينية في البحيرة

نفذت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالديوان العام ومديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وإدارة تموين كفر الدوار  والوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، حملة تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و المحلات بمركز ومدينة كفر الدوار أسفرت عن الآتي :-

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ضبط لحوم فاسدة 

- ضبط ١٠٠ كجم لحوم وكبدة ودهون وحلويات وأسماك مجمدة ما بين منتهية الصلاحية وبدون بيانات باحدي المطاعم.

- تحرير ٤ محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية بإجمالي ١٣ كجم ومحلات جزارة.

- ضبط ٢٢ كجم لحوم جاموس ذبح خارج المجازر بإحدى المحلات.

- تحرير محضر لحوم مكشوفة بأحد محلات الجزارة.

- ضبط ٦٠ صنف أدوية بشرية  محظور بيعها داخل محل مستحضرات التجميل البعض منها منتهي الصلاحية.

- ضبط مصنع جبنة بدون سجل صناعى وتم التحفظ على ٢،٥ طن ملح.

- ضبط ٢٥٠ كجم أرز مجهول المصدر داخل سوبر ماركت.

- ضبط ٥٠ عبوة بويات منتهية الصلاحية بإحدى محلات البويات.

- ضبط  ٤٥ سلع غذائية ما بين مشروبات غازية وزبادي وقطع كروسان منتهية بسوبر ماركت.

- تحرير عدد ٢ محضر عدم إعلان

- تحرير  ٣١ محضر جنحة صحية.

- تحرر مذكرة غلق إداري لمطعم للعمل بدون ترخيص لنقص الاشتراطات الصحية.

- تم إعدام ١٠ كجم مواد غذائية مختلفة.

- ضبط ٣٨ كجم أغذية مختلفة ما بين بلح تمر شوكولاته و عسل جلوكوز وبلح الشام وخلطة برجر لاحتواء بعضها على أصناف بدون بيانات وأخرى منتهية الصلاحية

كما شدد محافظ البحيرة على ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط الأسواق  مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

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