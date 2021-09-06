أشهر بائعة سمين في شبرا: 25 سنة بشتغل واللي ممعهوش فلوس هياكل.. فيديو

أم عوف

تعمل منذ شبابها، كانت تساعد والدتها ثم أصبحت تساعد زوجها من أجل أن تعيش أسرتها حياة كريمة، علمت أبنائها وكبرتهم ليساعدوها رداً لجميلها عليهم، فهي السيدة "أم عوف" البالغة من العمر 43 عاماً، وتعد أشهر بائعة سمين بروض الفرج.

أشتهرت بين سكان المنطقة بجملة "اللي معاه فلوس هياكل واللي ممعهوش هياكل، اللي معاها ربنا مبتقعش"، تعمل بتلك المهنة منذ 25 عاماً بعد أن تزوجت عن قصة حب من زوجها وسعت معه لبناء حياتهما معا دون أي تكاليف، تقاسمت معه كل شئ حتي مشقة العمل.

وفي حوار خاص لها مع "صدى البلد" قالت إنها تحب تلك المهنة، لأنها تبدع فيها كأي سيدة مصرية، لافتة إلى أنها تعلما العديد من الخبرات يالشارع بالإضافة إلى التعامل مع الناس بابتسامتها التي يحبها جميع زبائنها وجيرانها.

وأكدت "أم عوف" أنها أهتمت بتعليم الفتيات الدراسات المناسبة لهم حتي تري حلمها الذي لم يتحقق فيهم، وعلمت أيضاً الشباب الدراسات المناسبة لهم بالإضافة إلى المهن حتي يصبحوا رجال لديهم خبرات وبارين بوالديهم.

واختتمت بأن أهم أحلامها أن تسدد ديونها التي تراكمت عليها بسبب الإنفاق على علاج زوجها، الذي يعد هو العائل الوحيد للأسرة، بالإضافة إلي أنها تحلم بزيارة بيت الله الحرام.