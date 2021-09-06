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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ضوابط إعطاء الزكاة لراغبي الزواج للحد من العنوسة

الزواج
الزواج

كشفت الدكتورة أمل حسنين، أستاذ الفقه بكلية البنات الإسلامية بجامعة الازهر بأسيوط، عن ضوابط إعطاء راغب الزواج من الزكاة للحد من العنوسة.

وقال أمل حسنين، لصدى البلد، إن بعض المعاصرين ذكروا ضوابط لصرف الزكاة للشباب الفقراء الراغبين في الزواج، وبعضها موجود ضمن كلام الفقهاء القدامى نصا أو معنى.

وأضافت، أنه ينبغي إخراج الزكاة للحد من العنوسة ،  في مجال الضروريات والحاجات الأصلية للزواج عرفا،مع تجنب الإسراف خاصة على مراسم الزواج من نحو إقامة الحفلات الصاخبة التي تتكلف كثيرا وهذا واضح وارد في كلام الفقهاء المالكية .

وأشارت إلى أنه لا يتم الإنفاق من أموال الزكاة على تزويج الشباب في أي باب فيه مخالفة للشريعة، والزكاة لا تعطى لشخص يصرفها في معصية كما ينبغي أن يكون الشاب جادا في الزواج بحيث لا يسلم الزكاة إلا إذا علم أنه خطب َّ وأجيب، لأنه قد يدعي أنه يريد الزواج فيأخذ الزكاة ولا يتزوج.

وأكدت أنه لابد أن يعلم أو يظن أن من يريد الزواج جاد في تحمل المسئولية، بعد الزواج وليس متستهرا ولعل البحث في حاله يمكن من معرفة ذلك وهذا الضابط يفهم من كلام ابن البزري الشافعي الذي سبق أن نقله الرملي والشربيني الخطيب.
 

ضوابط الزواج الزكاة العنوسة الفقراء الفقهاء

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ضوابط إعطاء الزكاة لراغبي الزواج للحد من العنوسة

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