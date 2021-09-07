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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سمارت تكشف النقاب عن نسختها الاختبارية الساحرة .. صور

بالصور .. سمارت تكشف
بالصور .. سمارت تكشف النقاب عن نسختها الاختبارية الساحرة

كشفت شركة سمارت للسيارات عن صور جديدة لنسختها الاختبارية  #1 ، والتي تأتي بإطلالة ساحرة تعتمد على احدث المفاهيم في عالم التصميم، مع اطلالة الكروس اوفر المميزة، إلى جانب اعتمادها على احدث التقنيات وسط مفهوم السيارات الكهربائية، والتي من المتوقع طرحها داخل السوق الصيني خلال العام المقبل، على ان يتم طرحها فيما بعد داخل السوق الأوروبي.

تصميم السيارة الاختبارية سمارت #1

تأتي السيارة سمارت والتي اكتسبت الرمز #1 بإطلالة خاطفة للأنظار، حيث تمتعت بسقف بانوراما يزيد من متعة القيادة، مع حواف باللون الذهبي اللامع تزين ناحية السقف، بمفهوم رباعي الأبواب، بينما ظهرت السيارة بمصابيح أمامية حادة المظهر، واقواس نصف دائرية اعلى منطقة العجلات، و التي جاءت بنقشات مميزة مدعومة بجنط معدني ذات تصميم هندسي فريد باللون الأسود الداكن حيث يبلغ قياسها 21 بوصة.

ودعمت الناحية العلوية من السيارة بأقطاب ثنائية مع مرايات جانبية صغيرة، ومصابيح خلفية انسيابية متصلة بطريقة عرضية المظهر تعما عبر تقنية LEDLIGHT، بينما جاءت السيارة بنسبة طول بلغت 4.29 متر، و بعرض يقدر بـ 1.91 متر، و 1.7 متر للارتفاع، بالإضافة إلى عواكس اضاءة خلفية.

وتحتوي سيارة سمارت على مقصورة داخلية رائعة تضم باقة مميزة من المواصفات التكنولوجية الفريدة مع تصميم عصري، حيث ظهرت من الداخل بمقود حركة متعدد المهام مع اطار ذهبي ولمسات فضية اللون متداخلة مع اللون الأبيض، بالإضافة إلى مقاعد من الجلد الأبيض أيضا مع حياكة بارزة وغائرة ذات تحكم كهربائي، كما تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط يبلغ قياسها 12.8 بوصة، بالإضافة إلى طريقة عكسية غير تقليدية خلال فتح أبواب السيارة.   

سمارت شركة سمارت هشام طلعت مصطفى السيارة الاختبارية سمارت

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