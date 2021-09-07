اليوم.. طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الدور الثاني في الصرف والبلاغة

يواصل طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، أداء امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2020-2021.

ويؤدي طلاب القسم العلمي، اليوم الثلاثاء، الامتحان، في اللغة الأجنبية والصرف، بينما يؤدي طلاب القسم الأدبي، الامتحان، في النحو والبلاغة.

نسبة النجاح في الثانوية الأزهرية 2021



أعلن الأزهر الشريف نسبة النجاح العامة في امتحانات الثانوية الأزهرية، حيث بلغت في القسم الأدبي 46،05% والعلمي 61،65% وبلغت النسبة العامة للنجاح 51،25%، ونسبة النجاح في شعبة العلوم الإسلامية بلغت نسبة النجاح فيها 100%.

وكشف وكيل الأزهر في المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية، أنه تقدم للامتحانات هذا العام 10617 طالبا وطالبة حضر منهم 94918 طالبا وطالبة وتخلف منهم 11 ألف و99 طالبا وطالبة بسبب إجراءات كورونا.



وأضاف : "كانت هناك 6 محافظات لم ترصد فيها أي محاضر غش أو خروج عن الآداب العامة وهي: الإسماعيلية ، السويس، جنوب سيناء، مرسى مطروح ، الوادي الجديد ، البحر الأحمر.