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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بشميز قصير.. زينة تثير الجدل بإطلالة جريئة

صدى البلد

حرصت   الفنانة زينة علي مشاركة متابعيها صور جديدة لها، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
 
وظهرت زينة ، في الصورة، بقميص ابيض قصير للغاية ومكشوف الصدر والاكتاف من خلال عطلتها الصيفية  وهو ما أثار إعجاب متابعيها.
 
ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة.

وشاركت زينة، فى بطولة مسلسل “كله بالحب" بطولة أحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، وريم البارودي، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.
 
مسلسل «كله بالحب» بطولة زينة وأحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد.
 

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Screenshot_20210907-005248_Instagram

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Screenshot_20210907-005252_Instagram
Screenshot_20210907-005248_Instagram
Screenshot_20210907-005248_Instagram
إطلالات زينة اطفال الفنانة زينة الفنانة زينة اخبار زينة

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