عرض 3 أفلام بمركز الثقافة السينمائية.. غدا

ينظم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست زينب عزيز، أمسية سينمائية، في تمام الساعة السابعة مساء غد، الأربعاء، تشمل عرض 3 أفلام.



وقال السيناريست والناقد مجدي الشحري مدير عام مركز الثقافة السينمائية، اليوم، إنه في إطار خطة عروض المركز، تتضمن الأمسية تقديم برنامج (كلاسيكيات من السينما التسجيلية)، ويشمل عرض ثلاثة أفلام هي: (شاطئ النخيل) للمخرج علي بدرخان، و(طبيب في الأرياف) للمخرج خيري بشارة، وفيلم (رحلة العائلة المقدسة) للمخرجة سميحة الغنيمي.



وأشار الشحري إلى أن كل العروض تقام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حرصا على سلامة الجمهور والعاملين.