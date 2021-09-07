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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 7 -9-2021

سعر الدولار
سعر الدولار

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء، بمعدل قرش واحد على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية أول الأسبوع الجاري.


وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري نحو 15.64 جنيها للشراء و 15.74 جنيها للبيع.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 7 -9-2021
سعر صرف الدولار في آخر تحديث بالبنوك

وبلغ أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيها للشراء و 15.72 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيها للبيع في بنوك “ الأهلي المصري، التجاري وفا إيجيبت، مصر،العربي”.

 

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.64 جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع في بنوك “ الأهلي اليوناني، أبوظبي الأول”.

 

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.65 جنيها للشراء و 15.75 جنيها للبيع  في بنوك “ التجاري الدوليCIB، قطر الوطنيQNB ، بلوم، كريدي أجريكول، المصرف العربي الدوليAIB، البركة، الاهلي المتحد، سايب، قناة السويس، المشرق، المصري لتنمية الصادرات، العربي الافريقي الدولي، ابوظبي التجاري، عودة،الكويت الوطنيNBK، المصري الخليجي، التنمية الصناعية، المصرف المتحد، مصر ايران للتنمية،HSBC”.

أعلي سعر لـ الدولار
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع في بنك التعمير والاسكان، الاستثمار العربي.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع  في بنوك “ مصرف أبوظبي الاسلامي، الأهلي الكويتي”.


وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع في بنك القاهرة.


بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

سعر الدولار في البنوك اليوم سعر الدولار فى البنوك اليوم الثلاثاء سعر الدولار

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