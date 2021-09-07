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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر

أسعار الحديد والاسمنت
أسعار الحديد والاسمنت

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من  الحديد و الأسمنت،  اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، بعد إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن زيادة أسعار طن الحديد في الأسواق.

 

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021:
سعر طن حديد عز 14600 - تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد بشاي 14500 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 14500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد العشري 14300 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع.

سعر طن حديد المراكبي 14300 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع.


وبالنسبة لـ أسعار طن الأسمنت  اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 جاءت أسعار الأسمنت كالتالي:
أسمنت المسلح 930 جنيهات للطن

أسمنت النصر 900 جنيه للطن

أسمنت السويس 915 جنيها للطن

اسمنت السويدي 935 جنيها للطن

اسمنت حلوان 925 جنيها للطن

اسمنت الصخرة 875 جنيها للطن

أسمنت سيناء 870 جنيها للطن

أسمنت  أسوان 825  جنيها للطن

أسمنت  المخصوص 900 جنيه للطن

أسمنت العسكري بني سويف  870 جنيها للطن

وهذه الأسعار لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر

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