وزير الخارجية الأمريكي يكشف تفاصيل لقائه مع أمير قطر

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، عن سعادته بلقاء أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، رفقة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

وكتب "بلينكن" في تغريدة على تويتر: "تشرفت بلقاء أمير قطر اليوم في الدوحة برفقة وزير الدفاع الأمريكي".

وأضاف: "لقد أعربت عن امتناننا لدعم قطر اللافت للنظر، للعبور الآمن لمئات المواطنين الأمريكيين وعشرات الآلاف من الأفغان، وغيرهم من الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينيكن، أمس الإثنين، عن سفره إلى قطر وألمانيا لتقديم الشكر إليهما على المساعدة في حل مشكلة إجلاء الرعايا من أفغانستان.

وكتب بلينكن في تغريدة على تويتر: "انطلاقًا إلى الدوحة وقطر ورامشتاين بألمانيا حيث ستتاح لي الفرصة لشكر أصدقائنا القطريين والألمان شخصيًا على الدعم المتميز الذي قدموه لنقل المواطنين الأمريكيين والأفغان وغيرهم من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان بأمان".

فيما أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أمس الإثنين، التوجه إلى منطقة الخليج، من أجل توجيه الشكر إلى الحلفاء على مساعدتهم في عمليات الإخلاء من أفغانستان.

وكتب "أوستن" في تغريدة على تويتر: "أنا في طريقي إلى الخليج لأشكر شخصيًا شركائنا هناك؛ لدعمهم جهود الإخلاء في أفغانستان".

وقال: "لم تكن عمليات الإخلاء ممكنة دون مساعدة أصدقائنا في الخليج، فإن دعمهم أنقذ الأوراح".