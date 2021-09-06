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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي يكشف سبب سفره إلى قطر

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينيكن، اليوم الإثنين، عن سفره إلى قطر وألمانيا لتقديم الشكر إليهم على المساعدة في حل مشكلة إجلاء الرعايا من أفغانستان.

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وزير الدفاع الأمريكي يبدأ جولة خليجية تشمل السعودية والكويت

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لنشكر أصدقائنا على مساعدتنا.. وزير الدفاع الأمريكي يتوجه إلى الخليج

وكتب بلينيكن في تغريدة على تويتر: "انطلاقًا إلى الدوحة وقطر ورامشتاين بألمانيا حيث ستتاح لي الفرصة لشكر أصدقائنا القطريين والألمان شخصيًا على الدعم المتميز الذي قدموه لنقل المواطنين الأمريكيين والأفغان وغيرهم من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان بأمان".

فيما أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الإثنين، التوجه إلى منطقة الخليج، من أجل توجيه الشكر إلى الحلفاء على مساعدتهم في عمليات الإخلاء من أفغانستان.

وكتب أوستن في تغريدة على تويتر: "أنا في طريقي إلى الخليج لأشكر شخصيًا شركائنا هناك لدعمهم جهود الإخلاء في أفغانستان".

وقال: "لم تكن عمليات الإخلاء ممكنة دون مساعدة أصدقائنا في الخليج، فإن دعمهم أنقذ الأوراح".

ويبدأ وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، رحلة إلى منطقة الخليج، وفقا لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".

وزير الخارجية الامريكي وزير الدفاع الامريكي منطقة الخليج البنتاجون قطر

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