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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فقد السيطرة على غرفة الملابس.. لاعبون طالبوا برحيل البدري قبل إقالته

منتخب مصر
منتخب مصر

أكد الاعلامى إسلام صادق، أنه كان هناك تنسيق بين لاعبي المنتخب الوطني واتحاد الكرة ، حول قرار إقالة حسام البدري.

 

وقال صادق ، فى برنامجه الإذاعي "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "بعض من لاعبى المنتخب الوطني الكبار رحبوا بإقالة حسام البدري قبل اتخاذ القرار، والبعض أكد ل مجاهد بأن المدير الفني فقد السيطرة على غرفة الملابس".

 

وأضاف: "حسام البدرى يتمسك بالحصول على الشرط الجزائي والذى يبلغ مليون و٦٠٠ الف جنيه من اتحاد الكرة".

 

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الطارئ أمس الإثنين برئاسة أحمد مجاهد، إقالة حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول.

 

 ووجه اتحاد الكرة، الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب المصري، على الفترة الماضية.

 

 كما قرر الاتحاد المصري، استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال 48 ساعة.

 

وتتجه الأنظار للبرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري، بحسب تسريبات من مسؤولي الجبلاية.

 

وكان منتخب مصر قدم خلال المباراتين السابقتين في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، أداء غير مُرضٍ للجميع مما جعل الإعلام والخبراء والجماهير يشنون هجومًاَ قويًاَ على البدري.

 

وحصد المنتخب المصري، 4 نقاط من الفوز على أنجولا والتعادل مع الجابون في تصفيات كأس العالم 2022.

 

ويواجه منتخب مصر، نظيره الليبي خلال الشهر المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات المونديال.

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