رئيس إعلام البرلمان توضح جهود الدولة في التصدي لـ حرب الشائعات

قالت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن حرب الشائعات كانت من أكبر التحديات التى واجهت الإعلام ، مشيرة إلى أن الدولة المصرية كانت بمثابة حائط ضد ما يتم نشره وبثه من شائعات وأكاذيب ، تلك التى تبثها القنوات المعادية وبعض قنوات مواقع التواصل الاجتماعى الموجه.

وأوضحت “ شرف الدين” فى حوارها لـ" صدى البلد" أن الدولة المصرية لها محاولات تكتب بحروف من نور ، لردها على ما يثار من شائعات وفتن ، لافتة إلى أنه فى الواقع الحقيقة تقتل الشائعة ، فإذا كان الإعلام قائماً على الحقائق وبيان ما هو حقيقي ، تنسحب الشائعات فى الحال ، وكلما كان الجو العام به نوع من الكتمان، انتشرت الشائعة بسرعة البرق، لذا لابد أن يكون هناك نوع من الوضوح على سبيل التحديد الشائعات التى تهم المواطن العادي ، أما المواطن المتخصص فله وسائل أخرى.

وتابعت حديثها قائلة: الإعلام عليه دور كبير في تشكيل وعي المجتمع في مواجهة الشائعات ، ولم يكن البرلمان فى منأى عن ذلك بل أصدر عدداً من التشريعات الداعمة ساهمت فى تحجيم قوى الشر التى تستهدف خراب الوطن، والتشكيك فى كل إنجاز يتم على أرض مصر.

ولمزيد من الحماية، فى حاجة إلى تغطيات على مستوى جيد لقضايا مصر الدولية ذات البعد القومي، بجانب القضايا المحلية حتى لا يلجأ المواطنون لاستقبال هذه الأخبار من قنوات دولية ذات أجندات مختلفة بعضها مُعاد لمصر، كما يجب على الإعلام أن يستعين بمتخصصين فى المجالات الدولية ذات الطابع القومى لشرح هذه القضايا فى ضوء محددات الأمن القومي.

هذا وبالإضافة إلى وضع استراتيجية إعلامية بناءة لتحقيق أهداف الدولة ورفع وعى المواطن، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة التى تعمل على تفعيل أدوار الإعلام التقليدى والجديد لخلق الوعى الشعبى ، والمشاركة المجتمعية فى ظل المسئولية الاجتماعية للإعلام وقدرته على تطوير المحتوى الإعلامى والاستجابة للمتغيرات والحاجات التى يتطلبها مسار التطوير والإصلاح والاحتياجات التنموية، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال نشر الحقائق وتوعية المواطنين بما يحدث على أرض مصر وخاصة النهضة التنموية والاقتصادية التى تشهدها الدولة وإبراز حجم المشروعات القومية الكبرى على أرض الواقع.

كما أوضحت أن دور الإعلام في مصر وفي الوطن العربي والعالم أجمع ، والإعلام لن يندثر وسوف تظل الصحافة والإذاعة والتليفزيون في المقدمة ، حيث إن الإعلام الوطني هو الذى يتسم بالمصداقية التي يستفيد منها المواطن ، وعليه دور كبير في تشكيل وعي المجتمع حتى يستطيع المواطن مواجهة الشائعات .