المشدد 5 سنوات لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار ياسر سنجاب حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لسائق متهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، و سلاحين أبيضين لتقطيع المخدر.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من يفيد ورود معلومات لضباط المباحث بقيام " علاء ع" 22 سنة، سائق، مقيم بالزقازيق، بالاتجار فى المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية من ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وزنت 80 جرامًا، وأدوات لتقطيع المواد المخدرة، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وإحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوس علي ذمة القضية رقم 6418 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة أول الزقازيق والتى أصدرت حكمها المتقدم.