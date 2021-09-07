الزراعة: استطعنا عمل مضاعفة لإنتاجية الأرض .. فيديو

قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن المراكز البحثية كان لها دور كبير جداً فى الفترة الأخيرة فى توفير الأمن الغذائى للمواطن المصرى، لافتاً إلى أننا استطعنا عمل مضاعفة لإنتاجية الأرض.

وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية “تن”، أنه تم عمل حصر وتصنيف للتربة لأكثر من مليون فدان للتعرف على المناطق التى يمكن زراعتها والتى لا يمكن زراعتها.

وفى سياق أخر، قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوثيقة التي تم توقيعها لتبادل الخبرات البحثية في مجال التغيرات المناخية والصمود في ظل هذه المتغيرات، يعود على مصر بالنفع والاستفادة بشكل مباشر، بمزيد من الخبرات والمعارف التي تساعدنا في مواجهة هذه الظواهر المناخية.

وأضاف محمد القرش خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مصر دولة قوية في مجال الزراعة، ونتقدم بشكل دوري ولدينا باستمرار خبرات كبيرة في هذا المجال، وبالتالي ننقل خبراتنا لأشقائنا في أفريقيا.

وتابع، لدينا اهتمام كبير للتعاون مع كل شركاء النجاح في المنطقة والمنظمات الدولية وكل الراغبين في تقديم الدعم أو التعاون بأي شكل من الأشكال، ومنفتحين على العالم ونحاول نقل خبراتنا وكل ما وصلنا إليه من العلوم، حيث أنه لدينا مراكز متخصصة مثل مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء.