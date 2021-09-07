جنون شابين يقودهما إلى السباحة مع أسماك القرش.. شاهد

خاطرا بحياتهما

أثار مقطع فيديو مروع جدلا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث أقدم فيه شابان على تصرف غريب من نوعه عندما ألقيا بأنفسهما أمام سمكة قرش ضخمة في البحر.

واللافت للنظر أيضًا في الأمر عدم اكتفاء الشاب بإلقاء نفسه في البحر أمام سمكة القرش من النوع المتشمس، لكن قيام أصدقائهم بتصوير مقطع الفيديو وصورًا لهم من على سطح القارب.

وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن سمكة القرش الضخمة كانت تتربص فوق سطح الماء بينما يقف مجموعة من الفتيان على قارب يشاهدون ويصورون.

وقرر أحد الرجال فجأة إنها فكرة جيدة أن يذهب للغطس ويقفز في البحر، ولربما يهبط مباشرة فوق السمكة الكبيرة.

وبعد لحظات من إلقاء الشاب الأول بنفسه يقفز رجل آخر في الماء لينضم إلى صديقه، لكن تذهب سمكة القرش بعيدًا على غير العادة عن المجموعة الصاخبة.

وأثارت هذه اللقطات غضب كل من شاهدها على مواقع التواصل، فكتب أحد مستخدمي موقع «تويتر»: «لم أشعر مطلقًا برغبة في دفع سمكة قرش لمهاجمة شخص ما حتى رأيت هذا الفيديو»، وأضاف ثاني: « سيكون من المضحك أن يقوم وحش مجهول بجره إلى الأعماق بعد فترة وجيزة».

ولفت شخص ثالث: «الصياح والصياح سيتحولان إلى الصراخ بسرعة كبيرة، سيكون مشهدًا رائعًا»، ونوه شخص رابع: «هذا غبي بشكل لا يصدق».

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وتعتبر أسماك القرش المتشمس واحدة من أكبر أنواع أسماك القرش، لكنها تتحرك ببطء وتتسامح بشكل عام مع الغواصين.