المعمل المركزي ينظم دورة أساسيات زراعة أنسجة نخيل البلح بأسوان

افتتح د عز الدين جاد الله العباسي مدير المعمل المركزي للأبحاث وتطوير النخيل والمهندس محمد محمدين مدير عام الزراعة باسوان دورة أساسيات زراعة أنسجة نخيل البلح بفرع المعمل بمحافظة اسوان لتدريب طلبة كلية الزراعة بجامعة اسوان .

وذلك تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية .

حيث بدأت فعاليات هذه الدورة اليوم 7/9/2021 وحتي 9/9/2021 . وتتناول الدورة الموضوعات التالية :-



- التعريف بمعمل زراعة الأنسجة والأجهزة المعملية.



- ‏- البيئات المغذية.



- ‏- كيفية عمل البيئات.



- ‏- طرق إكثار النخيل في زراعة الأنسجة.



- ‏- العوامل المؤثرة على الإكثار.

- ‏- كيفية نقل النباتات.



- ‏- معوقات إنتاج النخيل بزراعة الأنسجة.



- ‏- كيفية زراعة الفسائل داخل المعمل.



- ‏- إكثار النخيل بالبراعم الزهرية.

- ‏- العوامل المؤثرة على نجاح أو فشل عملية الأقلمة.



يأتي ذلك في دور المعمل المركزي لأبحاث النخيل في مجال التدريب والإرشاد