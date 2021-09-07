حملة إشغالات ومرافق مكبرة بمدينة الأقصر..صور

شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر اليوم الثلاثاء حملة مكبرة بمركز ومدينة الأقصر تحت إشراف اللواء محمد الصاوى مساعد مدير أمن الأقصر واللواء علاء الطوخى حكمدار الأقصر .

ياتى ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية و تحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهى والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.



وتمت أعمال الحملة بقيادة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالأقصر و نقيب عبدالله سلطان

ونقيب د / شريف جمعة والقوة المرافقة بالتنسيق مع مسؤلى رفع الإشغالات بمجلس مدينة الأقصر.



وأسفرت الحملة عن تحرير٢٣ محضر اشغال،٦ محاضر نظافة عامة،٩ محاضر باعة جائلين، ضبط ٤ ميكروفون تسبب ازعاج ،٩ محاضر تصالح عدم ارتداء الكمامات، محضر لمقهى يقدم شيشه وضبط ١٠ شيشه، ٢٧ محضر مضبوطات متنوعة، ٤٨ محضر ازالات ادارية.



وتمت أعمال الحملة بمنطقة أسفل كوبري ابوالجود، شارع سوق الصنايع والشوارع الجانبية له، شارع المدينه المنوره والشوارع الجانبية له، منطقة شرق السكة ،شارع الكورنيش ،منطقة معدية الأهالي .

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