عضو بـ"التمويل العقاري": مصر لديها أكبر ثروة عقارية في الدول العربية ..فيديو

قالت مها عبد الرازق، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري، إن القطاع العقاري يساهم بـ15% من الناتج المحلي، مؤكدة أن هناك عددا كبيرا من الموظفين يعملون في القطاع داخل الدولة.

وأضافت “عبد الرازق”، خلال لقائها على قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر صاحبة أكبر ثروة عقارية في الدول العربية، مؤكدة أنه من المتوقع أن يزيد الناتج الخاص بالتمويل العقاري خلال الفترة القادمة وجميع المبادرات تشجع على ذلك.

وأوضحت عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل العقاري، أن إجمالي التمويلات العقارية الممنوحة خلال الربع الأول من 2021 يصل إلى 1.7 وعدد العملاء بلغ 678.

وتابعت أن طفرة التمويل العقاري بدأت من عام 2014 وكان قيمتها 20 مليار جنيه وبعدها قام البنك المركزي بمبادرة أخرى وصلت إلى 50 مليار جنيه.