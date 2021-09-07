أول تعليق للأمم المتحدة على تشكيل طالبان لحكومة جديدة لأفغانستان

علقت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، على إعلان حركة طالبان أسماء مجلس وزارتها، مؤكدة ضرورة تشكيل حكومة تشمل جميع الأطراف في أفغانستان من أجل تحقيق سلام مستدام في البلاد.

وحسب وكالة “روسيا اليوم”، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء: "من وجهة نظرنا لا يمكن تحقيق سلام مستدام في أفغانستان إلا من خلال قرار يشمل جميع الأطراف يتم اتخاذه عبر التفاوض".

وأشار “حق”، إلى أن الأمم المتحدة لا تزال "متمسكة بإيجاد حل سلمي"، داعية إلى احترام حقوق جميع الأفغان بينهم البنات والنساء، كما تدعم جهود تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين.

وأوضح أن أمانة الأمم المتحدة لا تشارك في عملية الاعتراف بحكومات الدول، مبينا أن هذه القضايا تقررها الدول الأعضاء في المنظمة.

وكانت حركة طالبان أعلنت، اليوم الثلاثاء، عن رئاسة الملا محمد حسن، الحكومة الأفغانية الجديدة بالوكالة، بينما سيشغل الملا عبد الغني برادر منصب نائب رئيس الحكومة بالوكالة.

وقال المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، في مؤتمر صحفي في كابول: "الحاج ملا محمد حسن سيكون رئيسا للوزراء بالوكالة وسيتولى الملا عبد الغني برادر منصب نائب رئيس الوزراء بالوكالة".

وأضاف مجاهد أن محمد يعقوب مجاهد سيتولى منصب وزير الدفاع بالوكالة، فيما سيتم تعيين سراج الدين الحقاني وزيرا للداخلية.

وأشار مجاهد إلى أنه سيتم الإعلان عن الوزارات الأخرى قريبًا، مؤكدا أن عدد من الوزارات لا تزال شاغرة وتقوم الحركة بمشاورات لإيجاد الأشخاص المناسبين.