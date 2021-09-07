السنغال ونيجيريا تنتصران على الكونغو والرأس الأخضر في تصفيات كأس العالم

فاز المنتخب السنغالي على نظيره الكونغولي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

افتتح بولاي ديا التسجيل للسنغال في الدقيقة 27، لكن جانفولا عادل النتيجة للكونغو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ضربة جزاء.

وسجل إسماعيلا سار الهدف الثاني للسنغال في الدقيقة 82، أعقبه ساديو ماني بالهدف الثالث في الدقيقة 89، مؤكدًا انتصار أسود التيرانجا في المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد السنغال للنقطة السادسة في صدارة ترتيب المجموعة الثامنة.

وفي المجموعة الثالثة، فاز المنتخب النيجيري على الرأس الأخضر بهدفين مقابل هدف، ليتصدر الترتيب رصيد 6 نقاط.