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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أطعمة غنية بالدهون لكنها مفيدة لصحتك

صدى البلد

يعتقد الكثيرون أنه يجب التوقف عن تناول الأطعمة الغنية بـالدهون رغم أن هناك العديد من الأطعمة الغنية بالدهون الأحادية غير المشبعة، ودهون أوميجا 3 التى تمنحك فوائد صحية غير متوقعة، لذا؛ إليك أبرز تلك الأطعمه- وفقا لموقع هيلث-. 


1-زبدة الفول السوداني


 زبدة الفول السوداني طعام صحي للقلب  وهي وجبة خفيفة رائعة قبل ممارسة التمارين الرياضية .

 

2-الزيتون الأسود 


 يحتوي الزيتون الأسود على حوالي 90 في المائة من الدهون ، فهى دهون صحية يمكن إضافتها إلى أطباق السلطات المختلفة.

 

3-الأفوكادو


الدهون الموجودة في الأفوكادو هي دهون مشبعة ، مفيدة لصحة القلب. يعد الأفوكادو منخفض بشكل طبيعي في الصوديوم وغني بالبوتاسيوم ، لذلك فهو يساعد في التحكم في ضغط الدم كما أنه يوفر العديد من فيتامينات ب ، وكذلك فيتامين هـ وفيتامين ك. "

 

4 -سمك السلمون


السالمون غنى  بأحماض أوميجا 3 الدهنية ويجمع سمك السلمون بين البروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية مثل أوميجا 3 .

يمكن أن تساعد الدهون الصحية الموجودة فى أسماك السالمون في علاج الالتهابات وكذلك في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

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أطعمة يجب تجنب تناولها على معدة فارغة


5- الجبن


تحتوي الجبن على قائمة الأطعمة الغنية بالدهون!  كما تعد  الجبن من الأطعمة الغنية بالكالسيوم والبروتين .

 

6- زيت الزيتون 


يعد زيت الزيتون الأكثر غنى بالدهون المفيدة  لصحة القلب ويمكن رش زيت الزيتون البكر على السلطات والخضروات المطبوخة و استخدامه في المخبوزات .


7- الشوكولاته الداكنة 


الشوكولاتة الداكنة هي واحدة من أفضل الأطعمة الغنية بالدهون  وتوفر الشوكولاتة الداكنة أيضًا بعض العناصر الغذائية مثل النحاس والسيلينيوم ، بينما تعد الشوكولاتة الداكنة  مصدرًا ممتازًا لمضادات الأكسدة.

 

8-الكاجو
 

 يعتبر الكاجو أيضًا مصدرًا جيدًا للمغنيسيوم ، والذي يلعب دورًا مهمًا في صحة القلب والعظام. يحتوى  الكاجو على  الدهون صحية مثل الدهون  الأحادية غير المشبعة ودهون أوميجا 3  التى تحارب الكوليسترول وتحافظ على صحة القلب .

الأطعمة الغنية بالدهون الدهون الأحادية غير المشبعة أطعمة غنية بالدهون زبدة الفول السوداني -الزيتون الأسود الافوكادو سمك السلمون

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