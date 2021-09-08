أطعمة غنية بالدهون لكنها مفيدة لصحتك

يعتقد الكثيرون أنه يجب التوقف عن تناول الأطعمة الغنية بـالدهون رغم أن هناك العديد من الأطعمة الغنية بالدهون الأحادية غير المشبعة، ودهون أوميجا 3 التى تمنحك فوائد صحية غير متوقعة، لذا؛ إليك أبرز تلك الأطعمه- وفقا لموقع هيلث-.



1-زبدة الفول السوداني



زبدة الفول السوداني طعام صحي للقلب وهي وجبة خفيفة رائعة قبل ممارسة التمارين الرياضية .

2-الزيتون الأسود



يحتوي الزيتون الأسود على حوالي 90 في المائة من الدهون ، فهى دهون صحية يمكن إضافتها إلى أطباق السلطات المختلفة.

3-الأفوكادو



الدهون الموجودة في الأفوكادو هي دهون مشبعة ، مفيدة لصحة القلب. يعد الأفوكادو منخفض بشكل طبيعي في الصوديوم وغني بالبوتاسيوم ، لذلك فهو يساعد في التحكم في ضغط الدم كما أنه يوفر العديد من فيتامينات ب ، وكذلك فيتامين هـ وفيتامين ك. "

4 -سمك السلمون



السالمون غنى بأحماض أوميجا 3 الدهنية ويجمع سمك السلمون بين البروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية مثل أوميجا 3 .

يمكن أن تساعد الدهون الصحية الموجودة فى أسماك السالمون في علاج الالتهابات وكذلك في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.



5- الجبن



تحتوي الجبن على قائمة الأطعمة الغنية بالدهون! كما تعد الجبن من الأطعمة الغنية بالكالسيوم والبروتين .

6- زيت الزيتون



يعد زيت الزيتون الأكثر غنى بالدهون المفيدة لصحة القلب ويمكن رش زيت الزيتون البكر على السلطات والخضروات المطبوخة و استخدامه في المخبوزات .



7- الشوكولاته الداكنة



الشوكولاتة الداكنة هي واحدة من أفضل الأطعمة الغنية بالدهون وتوفر الشوكولاتة الداكنة أيضًا بعض العناصر الغذائية مثل النحاس والسيلينيوم ، بينما تعد الشوكولاتة الداكنة مصدرًا ممتازًا لمضادات الأكسدة.

8-الكاجو



يعتبر الكاجو أيضًا مصدرًا جيدًا للمغنيسيوم ، والذي يلعب دورًا مهمًا في صحة القلب والعظام. يحتوى الكاجو على الدهون صحية مثل الدهون الأحادية غير المشبعة ودهون أوميجا 3 التى تحارب الكوليسترول وتحافظ على صحة القلب .