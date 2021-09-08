مساعد وزير المالية: منظومة الجمارك الجديدة ستقلل زمن الإفراج عن الشحنات

قالت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية لشئون تطوير الجمارك، إن منظومة الجمارك الجديدة ستقلل زمن الإفراج عن الشحنات ونظام "aci" سيوفر الكثير من الإجراءات.

وأضافت "منى ناصر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من مصر” المذاع على قناة “سي بي سي”، إن ميكنة منظومة الجمارك وما سينجم عنها من تطبيق سياسة التسجيل المسبق سيكون ذا أهمية كبرى وأثرًا اقتصادياً مهماً حيث إن المنظومة بدأت قبل عامين بالفعل

وأضافت منى ناصر، أن منظومة التطوير والميكنة أفرزت عن وجود مركز لوجيستي يقضي على كافة تلك العقبات من خلال موظف صغير في السن ذي وجه بشوش يتلقى كافة أوراق الجهات في شباك واحد ومن خلاله يقوم بعملية نسخ "scan" للأوراق المطلوبة وفي أعقاب ذلك تقوم كافة الجهات الرقابية بمتابعة هذه الأوراق في مكان واحد عبر المسح الضوئي الذي تم وبالتالي يستطيع الجميع إنجاز الحلقات المطلوبة في مكان واحد فقط.

وتابعت منى ناصر، أن المركز اللوجيستي فكرة أسهمت في خفض الوقت المستغرق إذا كان المستورد مطلوبًا منه جهة واحدة فيما قام باستيراده من بضاعة أو مستلزمات إنتاج مثل الجمارك فالوقت لايستغرق يوماً| ونصف وإذا كانت هناك جهات أخرى فالمتوسط الزمني لا يستغرق في المتوسط أربعة أيام .

وأشارت منى ناصر إلى أن الوزارة بالفعل تملك من الجاهزية والاستعداد لاستهداف الانتهاء من ميكنة منظومة الجمارك بحلول عام 2022 وتحديداً في مارس.